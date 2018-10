‘Inspecteurs: toezicht op bouw door gemeenten onvoldoende’

Een groot deel van de gemeentelijke bouwinspecteurs vindt dat zij niet in staat zijn om voldoende toezicht te houden op bouwprojecten. Door bezuinigingen bij gemeenten hebben toezichthouders te weinig tijd om alle bouwplaatsen te bezoeken. Het risico bestaat daardoor dat bouwfouten niet worden opgemerkt.

Dat blijkt uit een enquête in opdracht van EenVandaag onder 357 inspecteurs. 74 procent van hen geeft het gemeentetoezicht op de bouw een onvoldoende, meldt de actualiteitenrubriek dinsdag.

Oorzaak van de problemen zou volgens de ondervraagde toezichthouders de toegenomen werkdruk zijn. Er wordt sinds de crisis weer meer gebouwd, terwijl gemeenten in die tijd juist bezuinigd hebben op het bouw- en woningtoezicht. “Alleen de grote bouwwerken worden nog bekeken en dan ook nog op het minimumniveau of daar nog onder. Vaak wordt een bouwproject nog maar één of twee keer bezocht”, zegt een inspecteur tegen EenVandaag.

Mogelijke instorting

Bijkomend probleem is dat volgens vier op de tien inspecteurs de bouwkwaliteit slechter wordt. Tweederde heeft het afgelopen jaar constructiefouten ontdekt die schade hadden kunnen veroorzaken. 37 procent stuitte zelfs op gebreken die mogelijk tot de instorting van een gebouw konden leiden.

Branchevereniging voor bouwbedrijven Bouwend Nederland zegt tegen EenVandaag dat de afname in kwaliteit die de inspecteurs waarnemen, mogelijk te wijten is aan de drukte in de bouwsector. “Het is nu veel drukker dan het enkele jaren geleden was en de projecten worden steeds diverser en gecompliceerder”, zegt de organisatie.

Bij minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) zijn de grieven van de bouwinspecteurs bekend. “De uitkomsten laten zien dat het huidige stelsel van bouw- en woningtoezicht niet voldoet. Dat inzicht is overigens niet nieuw”, zegt ze in een reactie (pdf).

Ollongren verwacht veel van de Wet kwaliteitsborging bouwen, die momenteel bij de Eerste Kamer ligt. De wet legt de controle in handen van private partijen in plaats van gemeenten. Ruim driekwart van de ondervraagden in het EenVandaag-onderzoek maakt zich echter zorgen om het nieuwe systeem. Zij vrezen dat private inspecteurs niet onafhankelijk genoeg zijn.