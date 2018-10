Mijn zoon (16) leest aan het ontbijt de krant. Hij begint bij de achterkant en zegt: „Als de letters IAmsterdam moeten verdwijnen, omdat het te individualistisch is, mag het NRC-ikje dan nog wel blijven bestaan?”

