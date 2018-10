Hoe de afsluiting van een straat ‘ontplofte’

„Hoe is het nu toch in godsnaam mogelijk dat hier zo veel commotie over ontstaat?” Diana van Damme-Fassaert kan het niet begrijpen. De PvdA-wethouder uit Hulst moet almaar uitleg geven over de afsluiting van de Frans van Waesberghestraat in het stadje in Zeeuws-Vlaanderen. „Dit is een typisch voorbeeld van hoe een bericht op Facebook kan ontploffen.”

Bewoners en ondernemers in de binnenstad van Hulst kregen vorige week per brief te horen dat twee dagen later hun straat zou worden afgesloten. Voor acht maanden. „Dit deel van de straat wordt ingericht als opslagterrein”, aldus het ambtelijk schrijven. De afsluiting is nodig omdat er appartementen langs en achter de straat worden gebouwd en de aannemer ruimte nodig heeft. „U wordt verzocht uw auto niet te parkeren”, aldus de brief, alsmede „uw rolemmer en de zakken met plastic afval steeds buiten het gebied van de wegafsluiting te zetten”.

Bewoners en ondernemers zijn compleet verrast. „Wij waren hier niet blij mee”, zegt Josien Verstraeten van woonwinkel De Verfmolen. „De straat is net vernieuwd en sindsdien komen er meer auto’s voorbij die voor de deur konden parkeren om bijvoorbeeld tien blikken verf in te laden. Maar nu?”

Haar man had maandag al lucht gekregen van de maatregel en zette stante pede een noodkreet online: „Als bewoner en winkelier van de binnenstad zonder buitenruimte mogen mijn containers niet op de openbare weg staan maar deze kan blijkbaar wel acht maanden (als het daarbij blijft) afgesloten worden voor een bouwput zonder betrokkenen fatsoenlijk te informeren. Ik begrijp hier echt helemaal niets van...”

De gemeente Hulst erkent dat „de communicatie te laat op gang is gekomen”. Foto Katrijn van Giel

De handen ten hemel

De afsluiting is het gesprek van de dag in de Frans van Waesberghestraat. Passanten noemen de gang van zaken „te gek voor woorden” of kortweg „belachelijk”. En inderdaad is het bijna komisch te zien hoe automobilisten en fietsers komen aanrijden, ontdekken dat ze niet verder kunnen, remmen, en vervolgens rechtsomkeert maken, de wenkbrauwen optrekkend, de handen ten hemel heffend.

Niet iedereen is boos. Passanten reppen van „een storm in een glas water”. Een enkele ondernemer vindt de reacties op de afsluiting „overdreven”. Eigenaar John Verzendaal van de Hair Shop Hulst: „Ik kan de boosheid begrijpen. De gemeente had dit beter moeten doen. Maar het is niet anders.”

Een man stapt uit een bestelauto en bevestigt een verkeersbord aan de bouwschermen dat automobilisten verbiedt de straat in te rijden – wat sowieso onmogelijk is. Het is Lucien Broekaart, van het bedrijf dat de appartementen aan het bouwen is. De afsluiting is volgens de aannemer hard nodig. „Dit is de ruimte die wij minimaal nodig hebben. Het is eigenlijk al te krap.” Boven het afgesloten deel van de straat zwaaien stalen panelen vervaarlijk heen en weer. Broekaart: „De gemeente is hier niet goed mee omgegaan. Het was al lang bekend dat wij ruimte nodig hadden.”

Woonwinkel De Verfmolen en kapsalon Mystique hebben bezwaar ingediend en zouden dinsdag met de wethouder in gesprek gaan. Ze eisen een second opinion naar nut en noodzaak van locatie. „Wij willen er niet onder lijden”, zegt kapster Judith Timmerman. Ze overwegen een gang naar de rechter. „Dat kost tijd en geld, dus hopelijk is dat niet nodig”, zegt Josien Verstraeten van de woonwinkel.

Ook de gemeenteraad roert zich. De fractie van Groot Hontenisse is „zeer verbaasd en zeer teleurgesteld”. De oppositiepartij vraagt zich af: „Hoe kan iets zo geweldig misgaan?”

Niet terug te draaien

De gemeente Hulst erkent dat „de communicatie te laat op gang is gekomen”, zegt wethouder Van Damme-Fassaert. De aannemer vroeg vier weken geleden om de afsluiting. De gemeente zocht uit of er alternatieven waren, het college nam een besluit en toen pas zijn bewoners ingelicht. „Ik kan dat niet terugdraaien.”

Deze dinsdag zou zij in het college bespreken of er een second opinion kan komen. Zelf ziet ze niet meteen een alternatief. „Als ik kijk naar de zwenkcirkel van de bouwkranen, dan komt die boven de straat uit. Ik moet er niet aan denken dat er materialen op auto’s of fietsers vallen. Dit besluit is ook genomen voor de veiligheid.”

De wethouder vermoedt dat een deel van de onvrede is ontstaan doordat de brief „slecht is opgesteld”: „Van deze straat wordt maar veertig meter afgesloten. Mensen kunnen links en rechts afslaan. En fietsers en voetgangers kunnen er via de rand langs.” De gemeente zal serieus naar de bezwaren kijken. „Maar intussen gaat de bouw door. Alleen een rechter kan het besluit schorsen.”

Ze wijst op het belang van de bouw voor Hulst. „Al jaren roept iedereen dat er gebouwd moet worden. Nu zijn er twee aannemers die allebei min of meer tegelijk twee projecten aan het bouwen zijn.” Er zijn volgens haar belangrijkere kwesties dan de afsluiting van een klein stukje straat. „Ik was zojuist bij de opening van een vestiging van een bedrijf in industriële pompen. Daar kunnen straks zeventig mensen werken. Zou u dáár geen artikel aan kunnen wijden?”