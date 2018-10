Gijzelnemer Keulen is 55-jarige Syriër

De man die op het centraal station van Keulen maandag een vrouw en een jong meisje gijzelde is een 55-jarige Syriër. Dat heeft de politie van Noordrijn-Westfalen dinsdag gezegd op een persconferentie, melden Duitse media. De man woont sinds 2015 in Duitsland en is bekend bij de politie wegens onder meer diefstal, bedreiging en witwassen.

Zijn motief is nog onduidelijk. De politie zegt aanwijzingen te hebben dat de man verward was, maar dat is nog niet officieel vastgesteld.

Maandag gooide de Syriër bij een apotheek op het station van Keulen een brandend voorwerp naar binnen, waarna hij binnen de vrouw en het meisje enkele uren vasthield. De vrouw is dinsdag uit het ziekenhuis ontslagen. Het meisje moet nog geopereerd worden aan de brandwonden die ze opliep. Bij zijn arrestatie raakte de man ernstig gewond en hoewel hij nog altijd in coma ligt, verkeert hij inmiddels wel buiten levensgevaar.

Na het beëindigen van de gijzeling heeft de politie een inval gedaan bij een opvanglocatie voor vluchtelingen waar de man woonde. Elders zijn zijn zoon en broer gelokaliseerd en verhoord. Zijn vrouw woont nog in Syrië en heeft volgens het Duitse programma WDR aktuell tot twee keer toe tevergeefs een asielaanvraag gedaan in Duitsland.