Geen coalitie met radicaal-rechts in Ninove na ‘grap’ over chocomousse

Bijna was het gelukt: het doorbreken van het cordon sanitaire tegen het uiterst rechtse Vlaams Belang in België. Maar door een oude Facebook-post is een akkoord met de partij nu definitief van de baan.

Zondag, bij de gemeenteraadsverkiezingen in België, boekte het Vlaams Belang met zijn karakteristieke anti-islam- en antimigratieprogramma voor het eerst in jaren weer grote successen. In veel Vlaamse steden moesten de sociaal-democraten inleveren, terwijl de liberalen van Open VLD, Groen én Vlaams Belang groeiden.

Haast overal ging de partij erop vooruit. In het Oost-Vlaamse Ninove was de overwinning het indrukwekkendst: daar werd de partij met 40 procent van de stemmen veruit de grootste.

Officieel heet de partij er niet Vlaams Belang, maar Forza Ninove. De partij is echter het politieke geesteskind van Guy D’haeseleer, Vlaams Belang-kopstuk in het Vlaams parlement. En met het Vlaams Belang weigeren alle partijen al decennia samen te werken. De andere naam én de klinkende overwinning moeten de reden zijn geweest dat de conservatief-liberale N-VA een samenwerking zondag als enige niet afwees.

Tot maandag. Toen dook een Facebook-post van D’haeseleer uit 2017 op, waarin hij schrijft: „Vroeg op om de chocomousse klaar te maken voor ons Breughelfestijn. En het is niet van ’t paksken zenne. (‘En het komt niet uit een pakje’, red.)” Eronder een foto van een groep zwarte kinderen.

Dat is dan de voorzitter van forza Ninove pic.twitter.com/sbkv8gNBs6 — Younes Idrissi 🇲🇦🇧🇪 (@younesidrissi__) 16 oktober 2018

D’haeseleer verdedigde zich door te zeggen dat het geen racisme is en uit zijn verband is gehaald. Hij voegde toe: „Het was een ludieke actie om een eetfestijn aan te kondigen. Deze post was een van de vijf. Zo hadden we ook een foto met Chinezen met als opschrift ‘de rijstpap is ook al klaar’.”

Dinsdagmiddag heeft de N-VA aangegeven de oppositie te verkiezen in Ninove. Een meerderheid vormen wordt nu onmogelijk, het cordon sanitaire houdt vooralsnog stand.

Forza Ninove hield het niet bij een post op Facebook, ze deelden ook een “ludieke” video over hetzelfde onderwerp op YouTube.