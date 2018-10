Filters Volvo leiden mogelijk tot schadelijke hoeveelheden stikstof

De filters van vrachtwagens en bussen van Volvo slijten sneller dan aanvankelijk gedacht. Hierdoor zouden de voertuigen mogelijk te veel stikstof uitstoten. Dat meldt het Zweedse autobedrijf in een verklaring. Het aandeel van het bedrijf is na de verklaring fors gezakt.

Het grootste gedeelte van de probleemvoertuigen werd verkocht in Noord-Amerika en Europa. Volvo kan nog geen schatting maken van de eventuele schade maar het bedrijf houdt er rekening mee dat die “substantieel” is.

Na de verklaring zakte het aandeel van Volvo dinsdagochtend met negen procent, maar herstelde in de loop van de dag alweer iets. De daling was ‘s middags nog bijna zes procent.

Volvo benadrukt dat hun vrachtwagens en bussen bij levering de maximale emissieniveaus niet overstijgen, maar dat door een “materiaalprobleem” de filtering na verloop van tijd minder goed werkt. Het bedrijf onderzoekt momenteel het probleem. Voorlopige resultaten laten zien dat “niet alle voertuigen en motors op dezelfde manier en dezelfde mate worden aangetast”.

Als Volvo vrachtwagens en bussen moet gaan terugroepen, zou dat opnieuw een tegenslag betekenen voor het bedrijf, dat al kampt met problemen in de toeleveringsketen. Hierdoor zijn onder andere de grondstoffen voor de productie van Volvo’s relatief duurder geworden.

