Duitsland zet veroordeelde 9/11-aanslagen uit naar Marokko

De Duitse autoriteiten hebben Mounir el-Motassadeq maandagavond vrijgelaten. De nu 44-jarige Marokkaan was de eerste die werd veroordeeld voor betrokkenheid bij de aanslagen van 11 september 2001 in de Verenigde Staten. Volgens persbureau AP is hij kort voor het voltooien van zijn celstraf van vijftien jaar aan Marokko uitgeleverd.

Twee maanden na de aanslagen op het WTC in New York werd El-Motassadeq gearresteerd; hij zou de in Hamburg wonende zelfmoordpilotenhebben geholpen bij het voorbereiden van hun aanslagen. Hij kwam in 1993 als 19-jarige student naar de Duitse stad, waar hij Mohammed Atta leerde kennen, de Egyptenaar die later de leider van de groep terroristen zou worden. Terwijl Atta radicaliseerde, bleef El-Motassadeq contact met hem houden.

De Marokkaan gaf voor de rechter toe dat hij in 2000 in een Afghaans trainingskamp van Al-Qaeda zat. Ook kende hij ‘de Hamburgse terreurcel’; hij ondertekende onder meer het testament van Mohammed Atta en betaalde huur en collegegeld voor hem. Desondanks bezwoer El-Motassadeq nooit te hebben geweten van de plannen van zijn vrienden, tot hij hun gezichten op de dag van de aanslagen op tv zag.

Vele rechtszaken

Omdat nooit precies kon worden vastgesteld in welke mate El-Motassadeq betrokken was bij de plannen, duurde het tot 2006 tot er een definitieve uitspraak lag. Hij werd uiteindelijk veroordeeld tot de maximale straf van vijftien jaar cel wegens medeplichtigheid bij de moord op de 246 inzittenden van de gekaapte vliegtuigen en het lidmaatschap van een terroristische organisatie.

Maandag werd El-Motassadeq kort voor het voltooien van zijn volledige celstraf uitgezet, zodat Duitsland hem opnieuw kan arresteren als hij ooit terugkeert. Saillant detail is dat Marokko volgens het blad Der Spiegel eiste dat El-Motassadeq per vakantievlucht zou worden overgebracht. Wat zijn lot in Marokko is, is vooralsnog onduidelijk.