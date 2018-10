Doden en tientallen gewonden bij treinongeluk in Marokko

Bij een treinongeluk nabij de Marokkaanse stad Rabat zijn dinsdag zeker zes mensen omgekomen, volgens internationale persbureaus. De ministeries van Transport en Binnenlandse Zaken melden dat ruim tachtig gewonden zijn gevallen, van wie zeven zwaar gewond zijn.

Lokale autoriteiten van de plaats Bouknadel, waar het ongeluk gebeurde, verwachten dat het dodental verder oploopt. In een verklaring van de Marokkaanse overheid staat dat de koning van Marokko, Mohammed VI, de ministeries heeft opgedragen de gewonden naar het militair ziekenhuis te sturen. De koning zal ook de begrafeniskosten van de slachtoffers betalen.

Ontspoord

De nationale spoorwegmaatschappij ONCF heeft nog geen verklaring gegeven voor het ongeluk. Een woordvoerder zei dinsdagmiddag dat het bedrijf een onderzoek is gestart.

Volgens de nationale persdienst MAP ontspoorde de sneltrein, die van Rabat onderweg was naar het Kénitra in het noorden. Het ongeluk gebeurde aan het einde van de ochtend.

Op beelden die door de lokale zenders worden uitgezonden en op sociale media zijn geplaatst is te zien dat sommige van de treinstellen zijn omgeslagen; ruiten zijn verbrijzeld en er is ook veel verwrongen staal te zien. De website Morocco World News deelde via Facebook een video over de aanwezige hulpverleners.