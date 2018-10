Dekte voorbeeldige meisjesschool misbruik toe?

Hoeveel meisjes zijn er verkracht op de Liberiaanse school die juist was opgericht om seksueel misbruik te voorkomen? En heeft Katie Meyler, de Amerikaanse oprichter – met wie bekende geldschieters als Oprah Winfrey en Bill Gates wegliepen – tijdig ingegrepen?

De 36-jarige Meyler is een bekende Amerikaanse filantroop. Ze verkocht ooit haar eicellen aan rijke mensen en investeerde de opbrengst in haar organisatie . Na een onderzoek van het onderzoeksplatform ProPublica ligt haar academie More Than Me (19 meisjesscholen in Liberia en vierduizend leerlingen) onder vuur.

Meyler zou al langer hebben afgeweten van het seksueel misbruik door haar collega, Macintosh Johnson, met wie ze een relatie zou hebben gehad. Ondanks de signalen van misbruik zou ze niet op tijd hebben ingegrepen en kon Johnson, als programmadirecteur jarenlang kinderen, vanaf tien jaar, misbruiken.

Nu blijkt dat Katie Meyler eerder was gewaarschuwd voor het gedrag van Johnson, die leerlingen thuis uitnodigde en verkrachtte.

Dood als gevolg van hiv

Johnson werd in 2014 door tien minderjarige meisjes beschuldigd van misbruik, later overleed hij in de gevangenis aan de gevolgen van hiv. Het is onduidelijk hoeveel kinderen hij heeft besmet.

Nu blijkt dat Katie Meyler eerder was gewaarschuwd voor het gedrag van Johnson, die leerlingen thuis uitnodigde en verkrachtte. Hij dreigde de beurzen van de meisjes in te trekken of ze te doden als ze het misbruik zouden melden, blijkt uit het stuk van ProPublica, dat ook in Time Magazine is gepubliceerd. In 2014 was Meyler een van de mensen die door het blad werd uitgeroepen als persoon van het jaar, vanwege haar strijd tegen Ebola.

Johnson, die uit West Point kwam, een arme township van hoofdstad Monrovia, waar veel van de leerlingen vandaan kwamen, had zich zeer geliefd gemaakt bij de organisatie en stond bekend als charmante man. In tegenstelling tot de buitenlandse oprichters stond hij wél dichtbij de belevingswereld van de meisjes, hij wist ze op straat te vinden.

Intussen was Meyler, die maandag haar positie als hoofd van More Than Me neerlegde, het grootste deel van het jaar niet in Liberia maar in het westen, tussen bekende Amerikanen, opzoek naar donateurs – of ze was prijzen aan het ontvangen voor al het goede werk van haar organisatie. De voorzitter van het bestuur van More Than Me, is ook opgestapt.

Misbruik was breder probleem

Toen het misbruik eerder naar buiten kwam, deed Meyler het voorkomen als Liberiaans probleem, en benadrukte ze hoe goed het was dat er op haar school wel iets aan werd gedaan.

De Liberiaanse regering liet dinsdag weten zich „grote zorgen te maken” over de misstanden op de scholen en kondigde een onderzoek aan. Een van de verkrachtingszaken is heropend.

More Than Me ontving de afgelopen jaren meer dan 6 miljoen euro van buitenlandse donors - een half miljoen euro kwam van de Amerikaanse overheid. De organisatie werd gesteund door Ellen Johnson Sirleaf, ex-president van Liberia en Nobelprijs-laureaat. Na twee burgeroorlogen en een ebola-uitbraak ligt het West-Afrikaanse land, dat nog geen 5 miljoen inwoners telt, al decennia aan het infuus 5 van hulporganisaties.