Microsoft-oprichter Paul Allen had 'meer geld dan visie'

Het had niet veel gescheeld of Paul Allen, medeoprichter van Microsoft, was nooit multimiljardair geworden. Toen hij vertrok bij het jonge softwarebedrijf, in 1983, probeerde kompaan Bill Gates hem volgens Allens autobiografie uit te kopen voor 5 dollar per aandeel. Allen wilde 10 dollar en behield zijn aandelen. Drie jaar later, na een beursgang, waren de stukken al 28 dollar waard.

Het is waarschijnlijk de belangrijkste beslissing geweest in het leven van Allen, die een van de rijkste mannen ter wereld werd. Maandag overleed hij op 65-jarige leeftijd in Seattle aan lymfeklierkanker. Hij was op dat moment goed voor meer dan 20 miljard dollar.

Hoewel Allen maar acht jaar bij Microsoft heeft gewerkt, geldt hij met Gates als hét brein achter de succesvolle software-onderneming – en niet alleen omdat Allen de naam bedacht.

Midden jaren zeventig schrijven ze nachten achtereen aan hun eerste software, voor een bedrijf in New Mexico. Ze kennen elkaar van de middelbare school in Seattle.

Het beeld van twee nerds die samen eindeloos codes typen, houdt maar kort stand. Niet lang na het eerste grote contract van Microsoft, met computergigant IBM, besluit Allen het bedrijf te verlaten. Volgens hem zijn er in die tijd al spanningen met Gates. Als Allen dan ook nog hoort dat hij de ziekte van Hodgkin heeft, een vorm van kanker, besluit hij naar eigen zeggen dat het tijd is om te vertrekken.

Of dit precies zo is gegaan, is onduidelijk; Bill Gates heeft gezegd zich niet in het beeld te herkennen. Buitenstaanders noemen Gates een gedrevener zakenman; Allen zou, hoewel getalenteerd programmeur, vooral de juiste man op de juiste plek zijn geweest – de ‘accidental zillionaire’. In de jaren na zijn vertrek wordt Allen – die al snel van zijn kanker genezen is – inderdaad bijna slapend rijk terwijl Gates het bedrijf verder ontwikkelt.

Paul Allen wijdt zich vervolgens decennialang aan tal van activiteiten. Hij houdt zich in de luwte bezig met investeren in (onder veel meer) sportteams, wrakduikexpedities, vastgoed, filmproductie, hersenonderzoek en kunstmatige intelligentie, speelt gitaar in bandjes, verzamelt muziekmemorabilia en historische vliegtuigen.

'Meer geld dan visie'

Investeren verloopt niet altijd succesvol: op kabel-tv-bedrijf Charter verliest Allen miljarden. Er wordt vaker getwijfeld aan zijn investeringen: omdat hij zo rijk is, lijkt hij nauwelijks te verwachten dat hij er wat aan verdient. Tijdschrift Wired vraagt zich in 1994 af of de bedrijven waarin Allen investeert niet vooral functioneren als stichtingen, zonder winstoogmerk. „Hij bedoelt het goed, maar heeft meer geld dan visie.”

Zijn rijkdom slinkt wat, maar blijft enorm. Als in 2014 in West-Afrika een ebola-epidemie uitbreekt, is Allen met een bijdrage van 100 miljoen dollar een van de grootste donateurs. In zijn thuisstad Seattle zet hij verschillende projecten op, zoals een enorm popcultuurmuseum, ontworpen door sterarchitect Frank Gehry.

Hoewel het een hardnekkig gerucht was dat Allen te ongemakkelijk was voor smalltalk en geregeld wegliep uit gesprekken, gaf hij tot het einde van zijn leven graag grote feesten met beroemdheden. Favoriete locatie was zijn 126 meter lange jacht, dat hij regelmatig in Cannes liet aanmeren voor het filmfestival.

Bill Gates zei maandag dat hij „diepbedroefd” was over de dood van Allen. Die laat geen vrouw of kinderen na. De belangrijkste persoon in zijn leven was zijn zus Jody, met wie hij een zeer nauwe band had. Zij neemt nu een deel van zijn zakelijke activiteiten over.