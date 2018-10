Daken met asbest na 2024 verboden

Daken die asbest bevatten zijn na 2024 verboden in Nederland. Een wetsvoorstel daarvoor van staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat, D66) werd dinsdag door de Tweede Kamer met een ruime meerderheid aangenomen.

Het plan was aanvankelijk om het verbod op 1 januari 2024 te laten ingaan, maar dit werd verplaatst naar 31 december van hetzelfde jaar om meer tijd in te ruimen voor de grote landelijke sanering.

Vrijkomende asbestvezels kunnen kanker en andere ziekten veroorzaken. Jaarlijks overlijden tussen de 900 en 1.300 mensen aan door asbest veroorzaakte ziekten.

80 miljoen vierkante meter

Het saneren van alle bestaande asbestdaken gaat nog een hele klus worden. Op dit moment resteert in Nederland nog 80 miljoen vierkante meter dak waarin asbest is verwerkt. Dit jaar zal circa 12 miljoen vierkante meter van het materiaal verwijderd worden uit daken. In 2016 en 2017 werd respectievelijk bijna 10 en 10,8 miljoen vierkante meter gesaneerd.

Eerder werd 75 miljoen euro vrijgemaakt voor particulieren en bedrijven om hun asbestdaken te vervangen. Van dat geld is momenteel nog maar 5 miljoen euro over, bij lange na niet genoeg om bestaande daken te saneren. De Kamer pleitte dinsdag voor een fonds voor ondernemingen en individuen die de vervanging niet zelf kunnen betalen. Daarover moet de staatssecretaris nog dit jaar duidelijkheid verschaffen.

Kritiek

Onder meer de Vereniging van Asbestverwijderende Bedrijven denkt dat het verbod per 2025 onhaalbaar is. Er zou te weinig tijd en geld voorhanden zijn om alle daken te vervangen. Meerdere organisaties waarschuwen dat het verbod kan leiden tot een groei van illegale asbestverwijderaars, die daken saneren zonder milieu- en veiligheidsvoorschriften in acht te nemen.

Sinds 1993 is het al verboden om asbest te gebruiken in de bouw. Alle nog bestaande daken met asbest in Nederland zijn momenteel dus minimaal 25 jaar oud.