Tot veertien jaar cel voor grootschalige drugssmokkel

Zes van de zeven bendeleden die worden verdacht van het smokkelen van 1.300 kilo cocaïne en 1.100 kilo heroïne en morfine hebben dinsdag celstraffen tot veertien jaar gekregen. Omdat het merendeel van de verdachten Nederlands is, werd hun zaak in Rotterdam behandeld.

De cocaïne zat in een container tussen een lading bananen uit Colombia, de heroïne kwam uit Iran. De drugs arriveerden in januari en februari 2017 in de haven van Antwerpen. De cocaïne is overigens nooit gevonden. De drugs hebben een straatwaarde van meer dan 50 miljoen euro.

Hoofdverdachten Murat I. en Ramazan Z. kregen de langste straffen: veertien en negen jaar cel. Zij zetten het transport op. Z. zou bovendien voorbereidingen hebben getroffen voor de gijzeling en bedreiging van de familie van I. De halfbroer van Z., ook onderdeel van de bende, werd daar ook voor veroordeeld. Eén verdachte is vrijgesproken, een ander is nog voortvluchtig. Verder variëren de celstraffen.

Criminele burgerinfiltrant

In de strafzaak leek het OM in problemen te komen, toen bleek dat I. de politie had geholpen bij het onderscheppen van de heroïne. Een zogenoemde criminele burgerinfiltrant mag alleen in uitzonderlijke omstandigheden worden gebruikt. Als daarvan geen sprake was, zou het dossier mogelijk ernstig gecompromitteerd zijn. Uiteindelijk bleek dat justitie geen regels had overtreden. De informatie waarvan I. de opsporingsdiensten had voorzien, was weliswaar bruikbaar, maar maakte van hem nog geen criminele burgerinfiltrant.

I. had vermoedelijk zo zijn redenen om met de politie mee te werken. Justitie vermoedt dat hij verantwoordelijk is voor de verdwijning van de partij coke van 1.300 kilo. De straatwaarde van de drugs bedroeg meer dan 50 miljoen euro. De ontvoeringsplannen die Z. en diens halfbroer hadden, moesten dienen als vergelding daarvoor.