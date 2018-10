Belgische justitie houdt corruptieverdachten profvoetbal langer vast

Vijf van de negen verdachten die vastzaten in het grote matchfixingschandaal in België blijven de komende maand vastzitten. Dat heeft de raadkamer in de stad Tongeren bepaald. Vier anderen mogen van justitie naar huis, maar blijven daar wel onder toezicht.

Witwaspraktijken, fraude, corruptie en wedstrijdvervalsing. Het Belgische voetbal is weer eens in opspraak. “Vijf makelaars bepalen alles”.

Propere handen

Vrijdag werden de negen verdachten, variërend van spelersmakelaars tot clubbestuurders, scheidsrechters en spelers, gearresteerd in wat in België “Operatie Propere Handen” genoemd wordt. De twee hoofdverdachten zijn spelersmakelaars Mogi Bayat en Dejan Veljkovic. Justitie in België wil hen vasthouden, net als scheidsrechter Bart Vertenten, ex-advocaat Laurent Denis en mede-eigenaar van KV Mechelen Olivier Somers.

Veljkovic en Somers zouden twee wedstrijden in de Jupiler Pro League beïnvloed hebben, die weer onder leiding stonden van Vertenten, die ook wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie en wat het Belgisch Federaal Parket noemt “private corruptie”. Bayat wordt verdacht van witwassen, private corruptie en deelname aan een criminele organisatie.

Beroep

Makelaars Karim Mejjati en Dragan Siljanoski mogen hun proces thuis afwachten, net als financieel directeur Thierry Steemans van KV Mechelen en Maria Bolgojevska, de vriendin van Veljkovic. Maandag werd overigens duidelijk dat de Belgische justitie nog een zesde makelaar verdenkt van betrokkenheid bij het schandaal: Thomas Troch. Ook hij mag naar huis, maar blijft wel verdachte.

Alle negen verdachten die maandag voor de raadkamer stonden hebben 24 uur de tijd om in beroep te gaan.