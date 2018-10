Audi krijgt boete van 800 miljoen euro in dieselschandaal

Audi moet in Duitsland een boete betalen van 800 miljoen euro voor de rol die het speelde in het sjoemelschandaal met dieselmotoren. Audi trof een schikking met justitie in München, waarbij het ook verantwoordelijkheid erkende. Voor de fraude betaalt de Beierse autobouwer 5 miljoen euro, de overige 795 miljoen is voor onterecht behaalde winst.

Audi zou uitstootwaarden van haar zwaardere motoren hebben gemanipuleerd bij emissietesten. Zo kon de autobouwer, onderdeel van het Volkswagen-concern, laten lijken alsof de zes- en achtcilindermotoren zuiniger waren dan eigenlijk het geval was. Dit gebeurde met behulp van speciale software die bij de tests werd gebruikt. Het gaat om zo’n 4,9 miljoen auto’s die in onder meer Europa en de Verenigde Staten zijn verkocht tussen 2004 en dit jaar.

Door de boete voorziet het bedrijf dat de financiële doelen voor 2018 hoogstwaarschijnlijk niet gehaald zullen worden. Audi-topman Rupert Stadler, die op de hoogte zou zijn geweest van de manipulatie, zit sinds juni vast. De aanklagers laten weten dat de boete voor het bedrijf geen gevolgen heeft voor de strafzaken tegen individuele topmannen.