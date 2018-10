Armeense premier kondigt aftreden aan

Premier Nikol Pasjinian van Armenië heeft dinsdag zijn aftreden aangekondigd. Dat meldt persbureau Reuters. Hij hoopt dat het parlement ontbonden wordt en er nieuwe verkiezingen komen.

Volgens de Armeense grondwet kan het parlement ontbonden worden wanneer een premier ontslag neemt en er niet binnen twee weken een opvolger wordt aangewezen.

Pasjinian was pas sinds mei van dit jaar premier, nadat hij als oppositieleider zijn voorganger Serzj Sarkisian in april had gedwongen af te treden. Pasjinian heeft de Armeniërs van meet af aan nieuwe verkiezingen beloofd, maar die zijn nog altijd niet gehouden. Met zijn aftreden hoopt hij daar verandering in te brengen.

Alles lag plat in Armenië nadat de Republikeinen in mei vasthielden aan hun macht. “Dit protest is een positieve boodschap.”

Contrarevolutionair

In het zittend parlement heeft de Armeense Republikeinse Partij, waar Pasjinians voorganger Sarkisian lid van was, nu 50 van de 105 zetels. De Republikeinen staan in de peilingen op stevig verlies, maar namen begin deze maand nog wel een wet aan die het Pasjinian moeilijker maakt verkiezingen uit te schrijven. Premier Pasjinian ging voorop in massale protesten tegen die “contrarevolutionaire wet” in de hoofdstad Jerevan.

De partij van Pasjinian heeft slechts vijf zetels in het parlement. Peilingen verwachten dat hij na verkiezingen op een veelvoud uitkomt. De door Pasjinian gewenste verkiezingen worden wat hem betreft in december gehouden.