Alle beramers aanslag in Nederland blijven weer langer vastzitten

De zeven mannen die een aanslag in Nederland zouden hebben voorbereid, blijven langer in voorarrest. Zes van de mannen kunnen nog drie maanden langer worden vastgehouden, de laatste verdachte 45 dagen. De rechtbank van Rotterdam heeft dat dinsdagavond besloten.

De verdachten werden eind september opgepakt in Arnhem en Weert. Volgens het Openbaar Ministerie hadden zij vergevorderde plannen om een aanslag te plegen tijdens een groot evenement in Nederland. Zij zouden hebben geprobeerd bomvesten en kalasjnikovs te kopen. Bij de aanhoudingen werden enkele vuurwapens aangetroffen. De politie voerde huiszoekingen uit in Arnhem, Huissen, Rotterdam en Vlaardingen.

De zeven terreurverdachten maakten in Arnhem een jarenlange radicalisering door

Het onderzoek naar de groep uit Arnhem liep al enige maanden. Een van de mannen, de 34-jarige Hardi N., werd in 2017 veroordeeld omdat hij geprobeerd had uit te reizen naar het gebied van Islamitische Staat in Syrië.

De verdachten zijn tussen de 21 en 34 jaar oud. Het is de tweede keer dat hun voorarrest mag worden verlengd. De rechtbank van Rotterdam gaf in oktober, een week na hun arrestatie, ook toestemming voor een verlenging, toen van twee weken.