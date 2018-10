All Stars-elftal maakt kleurrijke rentree

Musical ‘All Stars De Musical’ van MORE Theater Producties Gezien: 14/10 Nieuwe Luxor, Rotterdam. Tournee: t/m 23/3 www.allstarsdemusical.nl ●●●●●

Het All Stars-elftal staat weer op het veld, nog steeds met Harry’s Tuincentrum als sponsor op de borst. Ruim twintig jaar na de film is er nu een musical, door het team van De Marathon. David Middelhoff en Thomas Acda schreven wederom de muziek, Elzelien Peters het script met Jop Esmeijer. Frank Lammers nam de regie over van Job Gosschalk, die zijn werk neerlegde toen er een #metoo-storm rond hem ontstond.

De grote vraag: willen de amateurvoetballers nog door? Hun trainer (fantastische rol van Kees Boot) staat allang niet meer langs de lijn en werk en vaderschap eisen hun tol. Een ratjetoe aan verhaallijnen stuwt de voorstelling voort: er moet een jubileumfeest georganiseerd worden, er zijn relatieproblemen, Johnny (Lucas Hamming) zoekt een baan, Hero (Jim Bakkum) wordt verliefd en één van de jongens heeft ‘een groot geheim’.

En dan wil de musical - ondanks (of juist: vanwege) alle kleedkamerpraat - ook nog iets zeggen over emancipatie. Dus zijn de voetbalvrouwen lekker mondig en krijgen ze een krachtig, gezamenlijk nummer. Dat voelt geforceerd. Net als de overweldigend positieve reacties, als één van de spelers uit de kast komt. Al die sneren over nichten waren gewoon grappen van jongens onder elkaar, zo lees je tussen de regels door. Dat die homofobe gebbetjes hun vriend twintig jaar in de kast hielden, vergeten we voor het gemak maar even.

En tóch is All Stars een kleurrijke, spetterende voorstelling. De scènes zijn een visueel feestje en de choreografieën van Daan Wijnands, voetbal tot dansvorm verheven, zijn meesterlijk. Bovendien verrast een aantal nieuwkomers: acteur Alex Hendrickx floreert in zijn eerste musicalrol en singer-songwriter Hamming blijkt prima te acteren.

Ook Sarah Janneh en Ruth Sahertian vallen op, door lekker vet spel. Om in de terminologie te blijven: er zitten wat zwabberballetjes tussen, maar uiteindelijk poeiert All Stars ‘m toch loeihard tussen de palen.