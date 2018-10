’60 militanten’ omgekomen bij Amerikaanse luchtaanval in Somalië

Bij een grootschalige luchtaanval door het Amerikaanse leger op doelwitten in Somalië zijn zestig strijders van terreurbeweging Al-Shabaab omgekomen. Dat melden internationale persbureaus dinsdag op basis van een verklaring van Africa Command. De luchtaanval vond afgelopen vrijdag plaats bij de stad Harardere, in het midden van het land.

Volgens het leger, dat bij de uitvoer van de precisieaanval samenwerkte met de Somalische regering, zijn geen burgers omgekomen. Onafhankelijke onderzoeksgroepen hebben de luchtaanvallen nog niet geëvalueerd.

In het weekend, volgend op de Amerikaanse aanval, hebben twee militanten van Al-Shabaab een dubbele zelfmoordaanslag op een andere Somalische stad uitgevoerd. Het dodental van die aanslag staat nu op twintig.

Dit jaar hebben de Verenigde Staten zeker twintig aanvallen uitgevoerd in Somalië. Die luchtaanvallen zijn gericht tegen de radicaal-islamitische groepering die sinds 2006 strijdt tegen de centrale overheid. De terreurbeweging is gelieerd aan Al-Qaeda.

De aanval van vrijdag is de zwaarste sinds november 2017. Toen kwamen bij een luchtaanval van de Amerikanen meer dan honderd strijders van Al-Shabaab om het leven.

US Africa Command maakte vrijdag melding van het plaatsvinden van de aanval:

U.S. Conducts Airstrike in Support of the Federal Government of Somalia - https://t.co/2tXH5M0vVI pic.twitter.com/QuT3V8CEQz

— US AFRICOM (@USAfricaCommand) October 13, 2018