Zeker zes doden door noodweer in Zuid-Frankrijk

Door het noodweer in Zuid-Frankrijk zijn in de nacht van zondag op maandag zeker zes mensen om het leven gekomen en raakte één persoon gewond. De slachtoffers vielen in het departement Aude, meldden de Franse zenders Europe 1 en BMF TV.

Reddingshelikopters wachten op rustiger weer voordat ze kunnen beginnen met de hulpoperatie, zegt de lokale gouverneur Alain Thirion.

“Inwoners hebben zich in veiligheid gebracht op de daken van hun huizen. We hebben reddingshelikopters nodig om hen te evacueren, het is vanwege de kracht van het water te gevaarlijk om hen te bereiken met boten”.

Scholen gesloten

In slechts zes uur tijd viel bijna net zoveel regen (190 millimeter) als in een paar maanden tijd. Het water steeg in een aantal dorpen in de omgeving van het toeristische plaatsje Carcassone tot 2,5 meter. In het dorp Villegailhenc werden twee slachtoffers gevonden en in het nabijgelegen Villardonnel verdronk een vrouw toen ze werd meegesleurd door het water.

De dorpsbewoners werden overvallen door het snel stijgende water. De Franse autoriteiten hadden geen waarschuwing afgegeven. Meteorologen verwachten dat het tot het einde van de ochtend blijft regenen. Vanwege het noodweer zijn de scholen in het departement Aude maandag gesloten. De minister van Milieu François de Rugy heeft via Twitter zijn condoleances overgebracht.

In de afgelopen dagen wordt het zuiden van Europa geteisterd door zware regenval en overstromingen. Op het Spaanse eiland Mallorca kwamen vorige week woensdag zeker twaalf mensen om het leven, onder wie een Nederlandse vrouw van 80 jaar. De zware neerslag wordt dit jaar volgens meteorologen gevoed door het ongebruikelijk warme zeewater.