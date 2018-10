Wienen schuwt de confrontatie niet met wetsovertreders

De Stationsbuurt mist zijn Hells Angels, zeggen bewoners. „Van mij mogen ze terugkomen,” zegt er één. „Ja, het waren geen verkeerde mensen,” zegt iemand anders. Vriendelijke buren, die je motor of je dakkapel voor niets repareerden en de hele straat uitnodigden voor de nieuwjaarsborrel. Maar over hen praten, in de krant, mét naam? Dat liever niet. „Dat zegt wel iets, hè. Er zitten ook zware jongens tussen,” zegt een bewoner. „Die hebben je zo te pakken.”

Zijn het de Hells Angels die achter de bedreigingen aan het adres van de ondergedoken Haarlemse burgemeester Jos Wienen (CDA) zitten? Justitie, dat de bedreigingen onderzoekt, wil daarover niets kwijt. Zelfs de burgemeester zelf weet niet wie hem bedreigt.

Wat zeker is: burgemeester Wienen wordt sinds begin september „zichtbaar en onzichtbaar” beveiligd, kan niet op zijn thuisadres slapen en verblijft in een safehouse.

In de clinch

En dus wordt er gewezen. Naar de Angels, die in januari 2017 uit hun clubhuis achter het Haarlemse stationsemplacement werden gezet en sindsdien samenkomen in het honk van hun clubgenoten in IJmuiden, tussen de scheepsluizen en de boten naar Engeland. De Angels namen in een verklaring afstand van de bedreigingen, maar liggen al tijden in de clinch met de burgemeester in hun pogingen het clubhuis te heropenen of te verplaatsen.

In juli werden de Angels-hoofdman en twee van zijn medeplichtigen tot gevangenisstraffen veroordeeld wegens een waslijst aan overtredingen, van afpersing en wapenbezit tot bedreiging. Het clubhuis ging definitief dicht, tot vreugde van de burgemeester. Een nieuwe vestiging kon de club wel vergeten, stelde Wienen vervolgens op de voorpagina van het Haarlems Dagblad.

Dezelfde Hells Angels waren al eens in beeld toen Wienens voorganger, Bernt Schneiders (PvdA), in 2015 door het Openbaar Ministerie (OM) moest worden beveiligd nadat zijn Volvo ’s nachts in brand werd gestoken. De aanvoerder van de motorclub werd verdacht, maar het OM vond te weinig bewijs voor een aanklacht.

Ook elders schuwt Wienen de confrontatie niet. Op een industrieterrein aan de stadsrand worden illegale bewoners na jaren gedoogbeleid uit hun huizen gezet.

En in Haarlem-Noord werd deze zomer door Wienen een eethuis gesloten. Achter een stalen binnendeur was een illegaal gokpaleis verrezen dat met rolluiken van de buitenwereld werd afgeschermd, zegt een man uit de buurt in shirt en spijkerbroek. Ook hij wil vanwege zijn veiligheid niet met zijn naam in de krant. Er werd tot diep in de nacht gegokt, zegt hij, en gedeald in van alles en nog wat. „Big business.” Kan de bedreiger uit die kring komen? Het zou kunnen, beaamt hij. „Maar ze groetten wel altijd.”

