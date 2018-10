Vastgoedtycoon Visser vast in onderzoek megacomplot

De voor fraude veroordeelde vastgoedbaron Ger Visser van de failliete kantorenontwikkelaar Eurocommerce is vrijdag opgepakt in een onderzoek naar het op grote schaal vervalsen van documenten. Dat bevestigen twee personen in Vissers omgeving waaronder diens advocaat Jacob Vlaar. Ook Vissers vrouw, zoon en dochter zijn vrijdag opgepakt. In tegenstelling tot de pater familias zijn zij inmiddels weer op vrije voeten.

Eurocommerce was de grootste kantorenontwikkelaar van Nederland, ging in 2012 failliet en liet een schuld achter van ruim 700 miljoen euro. Het was een van de grootste Nederlandse vastgoedfaillissementen ooit.

Visser werd in 2016 veroordeeld tot 3,5 jaar gevangenisstraf wegens faillissementsfraude, valsheid in geschrifte en witwassen. Hij vervalste contracten en huurovereenkomsten en schetste zo een vals beeld van hoe Eurocommerce ervoor stond. Ook sluisde hij voor het faillissement geld en bezittingen weg. Zo gaf hij zijn succesvolle paardenrenstal – die meerdere Olympische medailles won – de facto gratis weg aan zoon Ger junior.

Lees ook: De vastgoedbaron die zich vergaloppeerde

Visser wordt nu dus opnieuw door justitie verdacht van valsheid in geschrifte. Deze keer gaat het om het vervalsen van documenten die een megacomplot tegen de familie Visser tonen, zo blijkt uit de stukken waar NRC mee bekend is. Het gaat onder meer om verschillende ‘vertrouwelijke’ gespreksverslagen en brieven op privébriefpapier ondertekend door de vorig jaar overleden vastgoedmiljardair Dik Wessels– jarenlang een vaste zakenpartner van Visser.

Uit de gespreksverslagen valt op te maken hoe Wessels samen met Rabobank-bestuurder Sipko Schat en Peter Keur van Rabo-dochter FGH Bankplannen smeedde om Eurcommerce in een faillissement te duwen. Dit gebeurde onder de noemer ‘Project Richmont’. Naast de twee banken zouden ook een officier van justitie, rechter-commissaris en curatoren hebben meegewerkt aan dat complot, dat vermoedelijk als doel had om vastgoed van Eurocommerce goedkoop in te lijven.

Komende woensdag vindt bij het gerechtshof Zwolle de regiezitting plaats in het hoger beroep van de strafzaak van Visser. De vermeende vervalste stukken worden door Visser als bewijs ingebracht in zijn hoger beroep. Ook zijn ze ingebracht in civiele zaken van Visser tegen zowel de curator die zijn persoonlijk faillissement afwikkelt, als de curatoren die het faillissement van de Eurocommerce-vennootschappen behandelen. Naar verluidt is justitie een onderzoek naar de complotdocumenten gestart nadat deze curatoren aangifte deden.

In de dagvaardingen tegen de curatoren stelt de familie Visser dat Ger Visser de in totaal 33 documenten die het complot aantonen afgelopen april aantrof in de brievenbus voor zijn landhuis in Gorssel. Een dag later toonde hij de documenten aan zijn vrouw, dochter en zoon.

Ger Visser werd maandagmiddag voorgeleid aan de rechter-commissaris die besloot zijn voorarrest te verlengen.

Een woordvoerder van Openbaar Ministerie wil niet ingaan op vragen over het onderzoek, maar bevestigt dat er vrijdag in Gorssel vier aanhoudingen zijn gedaan en er documenten en gegevensdragers in beslag zijn genomen. Ook in Oosterbeek en Deventer deed justitie invallen in het onderzoek.