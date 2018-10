Trump: klimaatverandering bestaat toch

President Trump is teruggekomen op een van zijn omstreden uitspraken. Waar hij tijdens zijn verkiezingscampagne meermaals zei dat klimaatverandering een "hoax" is, heeft hij nu gezegd dat de opwarming van de aarde toch geen verzinsel is. Hij deed zijn uitspraken in een interview met CBS News.

Wel zei de president dat hij niet weet of klimaatverandering door de mens veroorzaakt is. Toen de interviewer wetenschappelijke bewijzen wilde voorleggen, stelde Trump: "maar wetenschappers hebben een politieke agenda".

Ook benadrukte de president dat hij geen "biljoenen dollars" wil uitgeven. Vermoedelijk verwijst hij hiermee naar de financiële verplichtingen van het akkoord van Parijs, waar de Verenigde Staten zich vorig jaar uit terugtrokken.

Lees ook: Het beperken van de opwarming van de aarde: we halen het wel / we halen het niet

De uitspraken van Trump volgen op een verontrustend rapport over klimaatverandering van het IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties. Volgens de VN zijn "snelle, verstrekkende en nooit eerder vertoonde veranderingen" nodig om de opwarming van de aarde binnen de 1,5 graden te houden.