Rutte: dividendbelasting definitief niet afgeschaft

De dividendbelasting wordt definitief niet afgeschaft. Dat is maandag bekendgemaakt door minister-president Mark Rutte na het coalitieoverleg van de vier regeringspartijen. Het vrijgekomen geld (1,9 miljard euro) gaat naar verbetering van het vestigingsklimaat voor het bedrijfsleven, aldus de premier.

“We hebben gezocht naar een goed pakket voor het bedrijfsleven dat meer draagkracht heeft”, zei Rutte maandag. Het gaat onder meer om lastenverlichting. Welke maatregelen het zijn, is nog niet bekend. Rutte wil eerst de Kamer inlichten. Hij benadrukte wel dat het volledige bedrag voor het bedrijfsleven is gereserveerd en er dus niet extra geld gaat naar de publieke sector. De afgelopen week werd onder meer verlaging van de vennootschapsbelasting als mogelijke maatregel genoemd,

Anderhalve week geleden liet Rutte al weten dat de omstreden maatregel werd “heroverwogen”. Dat gebeurde naar aanleiding van het besluit van Unilever om de verhuizing van het hoofdkantoor van Londen naar Rotterdam voorlopig af te blazen. Het levensmiddelenconcern noemde de onrust onder beleggers omdat het bedrijf zijn notering verliest aan de Londense effectenbeurs de aanleiding. De dividendbelasting werd juist afgeschaft om het voor bedrijven aantrekkelijk te maken om zich in Nederland te vestigen.

De voorgenomen afschaffing van de dividendbelasting kwam het kabinet op veel kritiek te staan. Dat zou zich klem hebben laten zetten door bedrijven als Unilever en Shell die zouden hebben gedreigd zich niet te vestigen in dan wel te vertrekken uit Nederland. Rutte ontkende altijd dat de afschaffing voor één bedrijf was bedoeld. Het besluit van Unilever om te kiezen voor het hoofdkantoor in Nederland noemde hij echter “teleurstellend” en “wel relevant”, maandag sprak hij van “een belangrijke testcase van het succes van zo’n maatregel die niet goed ging”.

Nederlaag voor Rutte

Op de persconferentie na afloop van de ministerraad werd Rutte ook gevraagd naar wat de afschaffing betekent voor zijn hemzelf. De premier verdedigde de maatregel het afgelopen jaar ondanks de vele kritiek hartstochtelijk. Op de vraag of er sprake was van een kras, sprak hij: “Een kras? Mijn baan is een verzameling van krassen. Het draagvlak voor deze maatregel was beperkt en we menen nu een pakket te hebben dat qua draagvlak beter zal scoren.”

