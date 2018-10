Russische kerk breekt met patriarchaat van Constantinopel

De Russisch orthodoxe kerk heeft de banden met het Oecumenische Patriarchaat van Constantinopel verbroken. Dat maakte het maandag bekend, melden internationale persbureaus. De patriarch in Moskou is het niet eens met het Patriarchaat van Istanbul, dat een verzoek van Oekraïne om een eigen, onafhankelijke orthodoxe kerk te stichten steunt.

Het Oecumenische Patriarchaat, wiens leider geldt als primus inter pares binnen de orthodoxe kerken, trok vorige week een bepaling uit 1683 in. Daarin stond dat de regio rond Kiev onder het gezag van het Patriarchaat van Moskou viel. Nu die regel niet meer van kracht is, wordt het mogelijk om een zogeheten ‘autocefale’ kerk te stichten in Oekraïne: een onafhankelijke orthodoxe kerk.

Religieuze breuk

Daarmee zou een schisma ontstaan binnen de Russische kerk. Dat is volgens de Russische geestelijken de grootste christelijke scheuring van de laatste duizend jaar.

Met de onafhankelijke Oekraïense kerk wil het land af van Russische invloed. Volgens Kiev gebruikt Moskou de Russisch-orthodoxe kerk om pro-Russische sentimenten over te brengen. De religieuze onenigheid wat betreft een Oekraïense kerk is verergerd sinds de Maidan-revolutie in 2013 en de annexatie van de Krim door Rusland, in 2014.

Eerder noemde het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken het besluit uit Constantinopel een “provocatie”, opgezet door de Verenigde Staten.