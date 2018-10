Regering Italië keurt omstreden begroting goed

De Italiaanse regering blijft vasthouden aan de landelijke begroting die het kabinet eerder presenteerde. Premier Giuseppe Conte zei maandagavond dat het budget voor het jaar 2019 is goedgekeurd, ondanks de onenigheid over de begroting met de Europese Unie.

De rechts-populistische regering in Italië en de EU liggen al maanden met elkaar in de clinch over de begroting. Eind september werd bekend dat Rome het begrotingstekort in de plannen zal laten oplopen tot 2,4 procent van het bruto binnenlands product (bbp).

Dat tekort ligt nog binnen de norm van 3 procent die de EU stelt, maar de Commissie wil dat Italië meer bezuinigt, vanwege de grote staatsschuld van het land.

De Italiaanse minister van Financiën Tria moet een politiek gevecht aan in Brussel

Volgens regeringsleider Conte voldoet de beraming echter “aan onze beloften terwijl we ook de publieke gelden op orde houden”. Het gaat om de beloften die de vicepremiers uit de coalitiepartijen, Matteo Salvini (Lega) en Luigi Di Maio (Vijfsterren), deden tijdens de verkiezingen. Zij zouden de Italianen onder meer belastingverlaging en een speciaal inkomen voor mensen met pensioen geven.

Conte’s regering heeft de begroting naar de Europese Commissie gestuurd ter beoordeling.