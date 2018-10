OM: messentrekker Den Haag had terroristisch motief

Het Openbaar Ministerie gaat ervan uit dat Malek F. een terroristisch motief had. Uit een rapport van deskundigen en afgeluisterde gesprekken leidt justitie af dat F. was geradicaliseerd. In gesprekken met zijn broer en moeder heeft de 32-jarige Syriër gezegd dat hij had verwacht dat hij na zijn daad “weg zou gaan als martelaar”. “(…) Beschouw mij als een soldaat van de soldaten van god.”

De 32-jarige Malek F. stak op 5 mei van dit jaar drie mensen neer in de buurt van station Holland Spoor in Hen haag. Maandag was een pro-formazitting in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol, waar verdachten van terrorisme terecht staan.

F. heeft het in gesprekken over “ongelovigen afslachten”, zegt officier van justitie Simon Minks. Als de moeder van Malek F. zegt dat het zielig is voor slachtoffers, vervloekt hij hen. Hij zegt ook dat hij ervan is geschrokken dat één van de slachtoffers moslim is.

Religieuze psychose

Volgens zijn advocaat Willem Korteling handelde F. niet met een terroristisch motief. Tijdens de afgeluisterde gesprekken was F. psychisch niet in orde, stelt de raadsman. “Hij was uit balans.” Korteling noemt de mogelijkheid van een “religieuze psychose”. F. werd al eerder korte tijd opgenomen bij de ggz-instelling Parnassia in Den Haag. De psychische problemen van Malek F. zouden zijn ontstaan nadat zijn vader verdronk tijdens de vlucht uit Syrië. Sindsdien zag hij vaak dingen die er niet zijn.

Malek F. blijft in voorarrest in de Penitentiaire Inrichting Vught op de afdeling voor terroristen. De volgende zitting is in januari.