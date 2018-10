Niemand durft te breken met de olierijke Saoediërs

De verdwijning van de Saoedische journalist Jamal Khashoggi dreigt uit te groeien tot een ernstige crisis tussen de VS, Turkije en Saoedi-Arabië. Washington en Ankara kunnen de schokkende beschuldigingen tegen Riad niet zomaar negeren. Ze dreigen met zware maatregelen als de Saoedische regering inderdaad verantwoordelijk blijkt voor een gruwelijke moord op haar consulaat in Istanbul. Maar eigenlijk zitten ze helemaal niet te wachten op een conflict met het machtige olieland.

Nadat Khashoggi verdween, hebben diverse Turkse functionarissen anoniem verklaard dat ze precies weten wat er met hem is gebeurd: hij is vermoord, zijn lichaam is in stukken gezaagd en in kisten het consulaat uit gesmokkeld. Bronnen rond de Turkse regering lekken dagelijks nieuwe details over de vermeende moord naar de pers. Maar twee weken later heeft de politie nog geen officiële aanklacht ingediend of bewijsmateriaal naar buiten gebracht.

Turkije zou zo bezien de belangrijkste troef hebben om de zaak te laten exploderen tot een internationale crisis. Ankara kan het Saoedische koningshuis in verband brengen met een barbaarse moord. Of het kan proberen een conflict met een rijk olieland af te wenden op het moment dat de Turkse economie in een crisis verkeert. De Turken hebben de hete aardappel tot nu toe voor zich uit geschoven en tegelijkertijd de druk op Riad opgevoerd. Hoe lang gaan ze daar nog mee door?

Wapenleveranties gaan door

In een gezamenlijke verklaring eisten Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zondag een „geloofwaardig onderzoek om de waarheid te achterhalen, en – wanneer relevant – om degenen die verantwoordelijk zijn voor de verdwijning van Khashoggi te identificeren, en te zorgen dat ze ter verantwoording worden geroepen”. De drie landen „verwachten dat de Saoedische regering een gedetailleerde en volledige reactie geeft”.

De Amerikaanse president Trump voerde afgelopen weekend schoorvoetend de druk op. Hij zei dat de VS „krachtige maatregelen” zullen nemen als het Saoedische koningshuis verantwoordelijk blijkt voor de verdwijning – al sloot hij het stopzetten van wapenleveranties uit. In reactie daalde de Saoedische aandelenbeurs met 7 procent. Riad dreigde daarop met zware tegenmaatregelen. Het wees op zijn „invloedrijke en cruciale rol in de mondiale economie”: een verkapt dreigement om de olieprijs te laten stijgen.

Congres VS roept op tot sancties

Trump heeft vlak voor de tussentijdse Congresverkiezingen geen belang bij een conflict met zijn belangrijkste Arabische bondgenoot, die bovendien een hele verdieping in zijn Trump Tower in New York bezit. Sinds zijn aantreden heeft hij veel gedaan om de banden met de Saoediërs aan te halen. Zijn eerste buitenlandse bezoek was aan Riad. Zijn schoonzoon Jared Kushner bouwde een persoonlijke relatie op met de jonge kroonprins Mohammed bin Salman.

Maar tegelijkertijd groeit bij Democraten én Republikeinen in het Congres de roep om sancties tegen Saoedi-Arabië, als het achter de verdwijning blijkt te zitten. Beide partijen stelden vorige week een onderzoek in onder de Magnitsky-wet. Het Witte Huis heeft 120 dagen om te bepalen of er sprake is van een schending van de mensenrechten. Daarna moet het een rapport sturen waarin het uitlegt waarom er wel of geen sancties worden opgelegd.

Zal Trump de pogingen steunen om de waarheid te achterhalen? Maandag maakte hij bekend zijn buitenlandminister Pompeo naar Riad te sturen. Turkije is vorige week terug bij hem in de gunst gekomen door de Amerikaanse dominee Andrew Brunson na twee jaar detentie vrij te laten. Trump twitterde dat Brunsons vrijlating „zal leiden tot goede, wellicht zelfs geweldige relaties tussen VS en Turkije!”

Koning en Erdogan bellen

De Saoediërs lijken inmiddels doordrongen van de ernst van de zaak. Vrijdag bracht een Saoedische delegatie, onder leiding van prins Khaled bin Faisal, een bezoek aan president Erdogan in Ankara. Prins Khaled is de gouverneur van Mekka en een adviseur van koning Salman. Twee dagen later belde Salman zelf met Erdogan. Het Turkse staatspersbureau Anadolu meldde dat Erdogan had aangedrongen op een gezamenlijke werkgroep om de zaak te onderzoeken. Deze maandag zouden Turkse rechercheurs het consulaat mogen onderzoeken.

„Erdogan wil de Saoediërs een uitweg bieden uit de zaak-Khashoggi”, in de hoop dat de koning „losgeslagen elementen [binnen de overheid] de schuld geeft en vervolgens een prominent persoon onder de bus gooit”, twitterde Soner Cagaptay, directeur van het Turkije-programma van het Washington Institute. „Op deze manier kan Erdogan zijn gezicht redden en een breuk in de Turks-Saoedische relaties voorkomen.”