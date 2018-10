Nederlandse volleybalsters voor het eerst naar halve finale WK

De Nederlandse volleybalvrouwen hebben zich maandag voor het eerst in de geschiedenis geplaatst voor de halve finales op het WK. De vrouwen versloegen de Verenigde Staten met 3-2 in vijf sets (30-32, 15-25, 25-22, 25-15, 15-9). De VS waren titelverdediger.

De volleybaldames leken in eerste instantie op een nederlaag af te koersen in het Japanse Nagoya, toen de Amerikaanse vrouwen de eerste twee sets wonnen. De ploeg van bondscoach Jamie Morrison herpakte zich hierna knap en wist drie sets binnen te slaan, grotendeels dankzij sterspeelster Lonneke Slöetjes.

De Nederlandse volleybalsters schopten het nooit eerder zo ver: hun beste prestatie op het WK was de zevende plaats in 1998. De ploeg werd wel vierde op de Olympische Spelen in 2016.

Het team van Morrison speelt dinsdag nog een wedstrijd tegen olympisch kampioen China, waar de groepswinst bepaald zal worden. China won zondag van de Verenigde Staten.