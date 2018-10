Meghan Markle, vrouw van prins Harry, in verwachting

Hertogin Meghan Markle, de vrouw van prins Harry, is zwanger. Het eerste kindje van het koninklijk paar wordt in de lente verwacht. Dat maakte Kensington Palace maandag via Twitter bekend.

Het kindje zal de zevende in lijn van opvolging zijn in het Britse koningshuis, na prins Charles, Harry’s oudere broer William, de drie kinderen van William, en Harry zelf.

Bruiloft

“De Koninklijke Hoogheden hebben alle steun gewaardeerd die zij hebben ontvangen van mensen van over de hele wereld sinds hun bruiloft in mei en zijn blij dit heuglijke nieuws te delen met het volk”, aldus de tweet van Kensington Palace.

Harry en Meghan zijn bijzonder populair in het Verenigd Koninkrijk, en ook daarbuiten. Ruim 2,3 miljoen Nederlanders volgden hun bruiloft op de televisie. Niet eerder keken zo veel Nederlanders naar een buitenlands koninklijk huwelijk. De ceremonie trok zelfs meer kijkers dan de trouwerij van hertogin Kate Middleton en prins William, na prins Charles de tweede in lijn van opvolging.

