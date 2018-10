Pessimisme op de Frankfurter Buchmesse

De traditionele hype over één bepaalde titel bleef dit jaar uit bij de Frankfurter Buchmesse. Geen gekte over de verzamelde toespraken van Nelson Mandela of de biografie van Johan Cruijff. De jaarlijkse boekenbeurs, waar uitgevers uit zo’n honderd landen een kleine week samenkomen om de internationale rechten van hun mooiste boeken te verkopen, liep zondag af zonder veel spektakel. De beurs leek alwéér rustiger dan vorig jaar: de rijen voor de wc’s en de koffiehoeken waren korter, de hotels zaten niet stampvol geboekt.

Er was meer reden tot pessimisme: de ontlezing heeft nu ook het gastland zelf bereikt, schreef de Duitse krant Die Zeit in aanloop naar de beurs. Duitsland stond altijd bekend als het land waar de leescultuur nog veilig was, nu blijkt het aantal verkochte boeken sinds 2013 met 18 procent gedaald. Het aantal Duitsers dat zegt geregeld te lezen daalde in dezelfde periode van 36 naar 30 miljoen.

Jonathan Landgrebe, directeur van de grote onafhankelijke Duitse uitgeverij Suhrkamp, zucht diep als hij over deze berichten hoort. „Ja, er lezen minder mensen, maar de lezers die er zijn kopen meer boeken”, verklaart hij. Het pessimisme van de kranten irriteert hem. Suhrkamp doet het financieel goed, zegt hij, het werk is gewoon veranderd. „De maatschappij is gefragmenteerder, de mensen slaan niet meer met zijn allen aan op één boek.” De grote uitdaging is volgens hem het bereiken van de lezer. „De lancering van elk boek is tegenwoordig een nieuw project. Je kunt niet meer volstaan met interviews en recensies in de kranten. Je moet aanwezig zijn op sociale media, lezingen geven, YouTube-filmpjes maken. Het is een uitputtende, creatieve uitdaging.”

Publieke wensen

Het vinden van het specifieke publiek dat elk boek heeft, dat is de grote uitdaging die alle uitgevers noemen. Ze halen daarvoor steeds meer uit de kast. Volgens Richard Nash, een Amerikaanse uitgeefstrateeg en ‘serial entrepreneur’ in digitale media, moeten uitgevers zich bewuster zijn van de vraag welke taak een boek heeft voor de lezer. „Zoals een consument een auto koopt om een bepaalde taak te verrichten, heeft het boek ook een taak. Het uitgeverijvak is 500 jaar bezig geweest de aanbodkant op orde te krijgen, nu gaat het steeds meer om het kennen van de wensen van het publiek.”

Om dat te bereiken ziet Nash veel in het anders presenteren van de waren. Bijvoorbeeld door kookboeken te verkopen in een kookwinkel in plaats van een boekhandel. „Een kookboek heeft vaak meer raakvlak met een theepot dan met een thriller.”

Of in een brillenwinkel als het Amerikaanse Warby Parker. Daar plaatsen ze boeken van de vooruitstrevende uitgeverij McSweeney’s tussen de brillen. „De uitstraling is die van een bibliotheek. Zware eikenhouten tafels, groenig gedimd licht. Ze verkopen serieuze boeken en hebben de monturen vernoemd naar auteurs als Faulkner, Hemingway. Als je daar voor 300 dollar een bril komt kopen, geef je makkelijk ook vijftien dollar uit aan een boek. Het mooie is: aan dit spelletje kan Amazon niet meedoen.”

Luisterboeken

De nieuwste trend om de lezer te bedienen is het luisterboek, verhalen voor als lezen even niet kan of teveel moeite kost. Waar de verkoop van papieren boeken en e-books nauwelijks nog stijgen, wint het luisterboek aan terrein, vooral in Scandinavië, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Nederland is volgend. Het Amerikaanse HarperCollins – na Penguin Random House de grootse uitgeefketen ter wereld – heeft er inmiddels een aparte catalogus voor.

„Audio is booming”, zegt Chantal Restivo, digitaal directeur van HarperCollins. „Het voordeel van luisteren is de ontspannende werking. Je kunt je echt even afsluiten van de buitenwereld, bijvoorbeeld als je op weg bent naar je werk.”

Het gaat nog maar over procenten van de omzet, maar toch: er was in Frankfurt ook iets waar het uitgeefvak hoop uit put.

Internationale trends Veel uitgevers gebruiken inmiddels software om informatie te verzamelen over de keuzes van lezers, zegt Julia Redner van het Duitse software- en databedrijf KNK. Dat levert programma’s voor uitgevers om het scrollgedrag van lezers te ontdekken en het houdt bij over welke onderwerpen veel wordt gesproken op het web. Daarnaast ontwikkelt het software voor uitgeverijen om met behulp van algoritmes manuscripten te keuren, opdat de redacteur zich kan richten „op de boeken die echt inhoudelijke redactie nodig hebben.” Weinig uitgevers willen daar nog aan, vertelt ze, maar ze is ervan overtuigd dat dat volgend jaar anders is. „We zijn met verschillende uitgevers in gesprek. Het is wachten tot er één overstag gaat, dan volgt de rest”, vermoedt ze. Chantal Restivo, digitaal directeur van HarperCollins, is sceptisch over het idee om algoritmen te laten helpen met de inhoud van het boek. „Ik zie het als het verschil tussen een boyband en een echt talent. Een boyband kun je in elkaar zetten, maar met tien boybands heb je dan tien keer hetzelfde. Het kan hoogstens een extra informatiestroom zijn.” Ook uitgeefstrateeg Richard Nash heeft zijn twijfels: „Bij bepaalde traditionele genres denk ik dat het mogelijk is om er de boeken uit te filteren die slecht geschreven zijn of een slechte structuur hebben. De vraag is: waarom zou je? Een goede redacteur heeft dat na vier zinnen door.”