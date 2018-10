Is de scheiding der machten aan het vervagen?

Goedemorgen! Wéér is er kritiek op de milieuaanpak van de overheid. Honderden Haarlemmers demonstreren tegen bedreigingen aan hun burgemeester. En is het wel verstandig om te spreken van een ‘cyberoorlog’ met de Russen?

MILIEU: De overheid krijgt opnieuw een veeg uit de pan over het milieubeleid. Vandaag meldt het AD dat de overheid burgers te slecht beschermt tegen fijnstof en stikstofdioxide. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van Milieudefensie. Vorige week kreeg de overheid er in de Urgenda-zaak van langs van het gerechtshof. Het oordeelde dat de Nederlandse staat in 2020 de uitstoot van broeikasgassen met 25 procent moet hebben teruggebracht (ten opzichte van het niveau in 1990). In onze podcast Haagse Zaken onderzoeken we of de scheiding tussen politiek en de rechterlijke macht vervaagt. Zat de rechter onterecht op de stoel van de politiek?

DRAMA: Deze week laat het kabinet weten wat de ‘heroverweging’ van het schrappen van de dividendbelasting oplevert. Columnist Tom-Jan Meeus schreef dit weekend over de omvang van het drama voor Rutte, het is een van de zwaarste nederlagen uit zijn loopbaan. Topfunctionarissen van Unilever hadden voor de lobby wel drie ministeries bezocht, maar het nieuws dat de premier zijn politieke reputatie voor niks op het spel had gezet, kwam met een sms’je.

CYBEROORLOG: Ank Bijleveld sprak bij WNL op Zondag als eerste bewindspersoon van een cyberoorlog met Rusland. Dat wekte verbazing. “Het zijn echt verschillende zaken, zeker gelet op artikel 5 uit het NAVO-verdrag”, twitterde Martijn Egberts, hoofd cyber van het Openbaar Ministerie bijvoorbeeld. Dat beroemde artikel luidt, samengevat, ‘een aanval op één, is een aanval op allen’. De secretaris-generaal van de NAVO heeft de afgelopen jaren al vaker benadrukt dat artikel 5 voor lucht, land en water geldt, maar ook voor het cyberdomein. Een woordvoerder van het ministerie van Defensie probeerde de woorden van haar minister achteraf te verzachten door er “een figuurlijke cyberoorlog” van te maken.

ONDERGEDOKEN: Honderden mensen verzamelden zich zondag op de Grote Markt in Haarlem om burgemeester Jos Wienen te steunen. De CDA’er, bekend om zijn harde aanpak van criminaliteit, is ondergedoken na bedreigingen. Onder andere minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Kamerleden Renske Leijten (SP) en Wybren van Haga (VVD) hielden toespraken. Politie en justitie willen niets kwijt over de aard van de bedreigingen. Het is dus nog speculeren.

WAT WIJ VOLGEN: Om 10.30 uur presenteert de commissie-Giebels een rapport over seksuele intimidatie bij het ministerie van Defensie. De commissie zou met stevige uitspraken kunnen komen over de veiligheidscultuur en discutabele inwijdingsrituelen. In een tussenrapportage oordeelde de commissie dat het ministerie fouten had gemaakt bij een intern onderzoek naar misstanden op de kazerne in Schaarsbergen. Drie militairen hadden verklaard dat zij daar waren gepest, mishandeld, aangerand en zelfs verkracht.

“Zelden was ik zo optimistisch over de vraag: gaan we dit redden. De hamvraag”

Diederik Samsom, een van de voorzitters van de Klimaattafels, zondag in Buitenhof. Volgens hem lukt het politiek, bedrijfsleven en maatschappij eindelijk om afspraken te maken tegen milieuvervuiling.