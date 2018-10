Opel moet 100.000 dieselauto’s terugroepen vanwege gesjoemel

Het Duitse ministerie van Verkeer en Infrastructuur heeft autobedrijf Opel opgedragen om 100.000 auto’s terug te roepen. De Duitse openbaar aanklager is verschillende vestigingen van Opel in Rüsselsheim en Kaiserslautern binnengevallen, meldt het Franse persbureau AFP op basis van politiebronnen.

Het autobedrijf dat vorig jaar werd overgenomen door het Franse PSA, waaronder ook Peugeot en Citroën vallen, bevestigt dat er een “voorlopige procedure inzake emissies” gaande is en dat er inderdaad invallen zijn geweest in de twee fabrieken. Wel stelt het bedrijf dat zijn “voertuigen voldoen aan de toepasselijke voorschriften”.

Opel zou de dieselauto’s hebben uitgerust met software om de stikstofuitstoot te beperken tijdens tests. Het gaat om de Opel Insignia, Zafira and Cascada. Moederbedrijf PSA heeft nog niet gereageerd.

Dieselschandaal

Opel is het zoveelste Duitse automerk dat onderzocht wordt in verband met gesjoemel met emissie-software. Het dieselschandaal begon bij Volkswagen, dat in 2015 toegaf elf miljoen auto’s wereldwijd te hebben voorzien van ‘sjoemelsoftware’ om auto’s minder vervuilend te laten lijken in testsituaties. Twee jaar later trof het bedrijf een schikking van 22 miljard dollar (19 miljard euro) met de Verenigde Staten.

Sindsdien zijn bij alle grote Duitse automerken - BMW, Volkswagen en Daimler (het moederbedrijf van Mercedes) - onderzoeken geweest. Ook tegen autobedrijven in andere landen, zoals Renault en Fiat, lopen strafrechtelijke onderzoeken vanwege eventuele emissiefraude.

Vorige maand werd bekend dat de Europese Commissie een onderzoek heeft ingesteld naar vermeende kartelafspraken tussen de drie grote Duitse autobedrijven BMW, Daimler en de Volkswagengroep. De drie worden ervan beschuldigd samen afspraken te hebben gemaakt over de technologie voor het opschonen van schadelijke uitlaatgassen. Die afspraken zouden hebben geleid tot het dieselschandaal.

In juli meldde de Europese Commissie bovendien dat er signalen zijn dat autofabrikanten de uitstoot van CO2 kunstmatig opkrikken om later klimaatdoelen gemakkelijker te halen.