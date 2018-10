Hoe lap je het regeerakkoord op ?

Waar de beoogde afschaffing van de dividendbelasting volgens de oppositie louter „een cadeautje” was aan buitenlandse beleggers in beursgenoteerde bedrijven, profiteert het Nederlandse bedrijfsleven – én zijn aandeelhouders – nu van de intrekking ervan.

De 1,9 miljard euro die vrijvalt met het kabinetsbesluit om de dividendbelasting gewoon in stand te houden komt nu ten goede aan het gehele bedrijfsleven, zo lichtte staatssecretaris Menno Snel (Financiën, D66) maandagavond toe op wat is gaan heten de „heroverweging” van het belastingpakket voor het vestigingsklimaat. Vooral het midden- en kleinbedrijf profiteert, benadrukt Snel. „Er zitten zo vijf maatregelen in die specifiek op het mkb gericht zijn.”

Het gros van het geld steekt het kabinet nu in een verdere verlaging van de vennootschapsbelasting (vpb) dan oorspronkelijk in het regeerakkoord was bedacht. Het lage vpb-tarief, voor bedrijven met een winst tot 2 ton, gaat de komende jaren in stapjes dalen van 20 tot 15 procent (beoogd was 16 procent). Het hoge tarief, voor winsten boven de 2 ton, daalt iets minder sterk naar 21,5 procent.

Deze extra lastenverlichting kost de schatkist structureel ruim 1,4 miljard euro. Volgens sceptici versterkt Nederland hiermee ook de internationale fiscale race to the bottom, waarbij EU-landen elkaar met steeds lagere belastingtarieven het brood uit de mond stoten. Maar staatssecretaris Snel, van de partij die eerlijke belastingconcurrentie voorstaat, is het niet eens met de kritiek. Hij noemt de nieuwe winstbelastingtarieven „juist heel erg Europa-proof”. „Het gemiddelde Europese tarief is 20,9 procent. Daar zaten we net iets boven, en daar gaan we nu net iets onder”, zegt Snel. En trouwens: „Ierland heeft al een kleine twintig jaar een tarief van veel minder dan 15 procent.”

Ook in Oost-Europa zijn zulke lage tarieven inderdaad gangbaar. Maar in West-Europa, in Nederland omringende landen, gelden vaak nog tarieven van boven de 30 procent. „Maar ook die gaan de laatste jaren stevig naar beneden.” Volgens Snel loopt Nederland dus minder uit de pas dan je op het eerste oog zou denken.

De overige half miljard euro die de dividenbelasting nu jaarlijks zal blijven opleveren, steekt het kabinet in acht andere maatregelen die voor enige (extra) fiscale verlichting zorgt bij bedrijven.

Expats

Meest in het oog springende daarvan is dat er nu toch een overgangsregeling komt voor de vorig jaar al aangekondigde versobering voor de zogeheten expatregeling. Dat is een belastingkorting waarbij buitenlandse werknemers over 30 procent van hun inkomen geen belasting zijn verschuldigd. De duur van de regeling wordt teruggebracht van acht naar vijf jaar. Een groot protest stak op omdat de versobering ook voor huidige expats zou gelden die al in Nederland werkzaam zijn. De druk kwam niet alleen vanuit (internationale) bedrijven maar ook van universiteiten waar veel buitenlandse medewerkers en onderzoekers werken, tussen de 6.000 en 7.000. Daar heeft het kabinet nu naar geluisterd: er komt nog toch, voor 60 miljoen euro, coulance voor bestaande gevallen.

Daarnaast komt er nog eens 200 miljoen beschikbaar om, vanaf 2021 de werkgeverslasten op arbeid verder te verlagen. Het kabinet doet dit „om het ondernemersklimaat verder te vesterken.”

Het zullen maatregelen zijn waar niet veel mensen iets op tegen zullen hebben – ook niet in de linkse oppositie die in het afgelopen jaar zich zo fel hebben verzet tegen de voorgenomen afschaffing van de dividendbelasting. Al was het maar omdat nu een veel bredere groep van bedrijven – groot en klein – profiteren en niet langer alleen de allergrootste. De populariteit van multinationals, en hun bazen, is er tijdens het felle dividenddebat niet op vooruit gegaan.

Staatssecretaris Snels belangrijkste verdediging van het nieuwe pakket is dat het effect – dat bij het schrappen van de dividendbelasting maar niet te bewijzen viel – nu evident „direct gerelateerd aan de Nederlandse ecomie”. Hij verwacht zelfs dat de economische groei er van kan stijgen. „Het plan is nog niet helemaal doorgerekend, maar in zijn algemeenheid heeft het Centraal Planbureau altijd gezegd en geschreven dat de afschaffing van de dividendbelasting geen aantoonbaar positief groei-effect heeft. De verlaging van het vpb heeft dat wel.”

Waarom kwam het kabinet dan niet eerder met dit plan? „Omdat het vorige pakket specifieker gericht was op het aantrekken op hoofdkantoren.” Het economische effect daarvan was moeilijker meetbaar, maar de staatssecretaris blijft erbij dat „best wel een goede gedachte” was.

Toch gingen, en gaan, er geluiden op om de nu weer vrijgevallen 1,9 miljard euro uit het laten voortbestaan van de dividendbelasting in andere zaken te steken dan in het bedrijfsleven. De linkse opposite dringt al langer aan op meer investeringen in de publieke sector: de politie, het onderwijs en de zorg kampen met grote (personeels)tekorten en hoge werkdruk. Dat is voor het kabinet niet nodig. De opdracht sinds het onverwachte besluit van Unilever om de vestiging van het ene hoofdkantoor in Rotterdam in te trekken, was volgens Snel niet: schrijf een nieuwe regeerakkoord, maar kijk naar de fiscale maatregelen „binnen de paragraaf vestigingsklimaat”.

Prudent

Een derde alternatief voor de 1,9 miljard zou zijn waar de Raad van State en CPB op Prinsjesdag impliciet op hamerden: overheid, doe meer aan het aflossen van de staatsschuld om zo buffers op te bouwen voor de volgende economische crisis. Staatssecretaris Snel erkent dat dat op zichzelf „prudent” begrotingsbeleid is, maar vindt het „logisch” dat er bij het openbreken van het regeerakkoord alleen werd gekeken naar de lastenkant van de begroting. „Maar er zullen mensen zijn die dit ook een slecht pakket vinden.”