De strijd tegen een militie in Congo’s ‘driehoek van de dood’

In Democratische Republiek Congo neemt het geweld van de schimmige islamitische rebellengroep ADF steeds serieuzere proporties aan. De groep, die zijn oorsprong vindt in Oeganda en geen leider heeft, valt steeds vaker dorpen en steden aan in het oosten van de voormalige Belgische kolonie. Eind september kwamen achttien mensen om in Beni , vlak bij de Oegandese grens. Dat gebied staat inmiddels bekend als de 'driehoek van de dood'. De VN stuurde vredestroepen naar het gebied om het regeringsleger te ondersteunen. Fotograaf John Wessels van persbureau AFP reisde mee met de blauwhelmen. Let op: deze serie bevat schokkende beelden.