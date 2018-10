Danseres Michaela DePrince is geknipte ambassadeur voor Black Achievement Month

Kan gebeuren: je loopt nietsvermoedend langs Het Muziektheater en dan zie je door het raam van de foyer ineens twee dansers een virtuoos duet uitvoeren voor een op de trap gezeten publiek. Logisch dat kuierende toeristen zondagavond verrast bleven stilstaan om verrichtingen van Michaela DePrince en Nathan Brahne, dansers van Het Nationale Ballet, te volgen.

Michael De Prince danste zondag in de Foyer van het Muziektheater Kim Krijnen

DePrince, tweede soliste bij het gezelschap, stond zondagavond centraal tijdens Dancing Diversity, een van de activiteiten van de Black Achievement Month. „Dat is voor gekleurde mensen wat de Gay Pride is voor gays”, aldus Humberto Tan, die de avond presenteerde. „Een jaarlijkse gelegenheid om te shinen en trots te zijn op wie je bent. Maar dan met kleren aan.” Tot zijn genoegen zag hij op deze avond „meer zwarte mensen dan in een heel jaar” in de Stopera voor ballet in het publiek zitten.

Met haar internationale bekendheid is de 23-jarige DePrince de geknipte ambassadeur voor de Black Achievement Month, die op initiatief van NINsee sinds 2016 wordt gevierd. Als oorlogswees uit Sierra Leone verwezenlijkte zij een vrijwel onmogelijke droom: dansen bij een groot balletgezelschap.

Door dat imposante levensverhaal, dat door Madonna wordt verfilmd, beweegt zij zich de laatste jaren tussen internationale beroemdheden. Onlangs nog bijvoorbeeld ontmoette zij Barack Obama. Madonna regisseert de film over haar levensverhaal en Beyoncé, haar idool, nodigde haar uit mee te werken aan een clip voor het album Lemonade. „Dat bestáát niet. Ik dacht dat die e-mail nep was”, bekende zij tijdens het interview met Tan. Nog geen week na Beyoncés berichtje echter werd zij tijdens de opnamen van de clip bedankt door de Queen B herself. Tussen de bedrijven, vertelde de nog steeds ongelovige DePrince, door gaf ze Blue Ivy, het dochtertje van Beyoncé en JayZ (ook ontmoet), haar eerste balletlesje.

Ballet is vanouds een ‘witte’ kunstvorm. Gekleurde dansers vormen een kleine minderheid. Des te opmerkelijker dat regisseur John Leerdam Het Nationale Ballet als voorbeeld voor de Black Achievement organisatie noemde. Hij ziet het gezelschap als de ideale partner om over twee jaar het eerste lustrum van Black Achievement Month mee te vieren. Want, aldus de ex-politicus: „Wij streven ook naar perfectie.”