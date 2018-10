Cappella Amsterdam en Orkest van de Achttiende eeuw winnen de Ovatie

Het koor Cappella Amsterdam en het Orkest van de Achttiende Eeuw hebben maandagvanavond de Ovatie 2018 gewonnen, de klassieke muziekprijs van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties. Koor en orkest kregen de prijs voor de uitvoeringen van Ein deutsches Requiem van Johannes Brahms onder leiding van Daniel Reuss, artistiek leider en chef-dirigent van Cappella Amsterdam, in samenwerking met de sopraan Carolyn Sampson en de bariton André Morsch.

De uitreiking vond plaats voorafgaand aan de uitvoering van Haydns Die Jahreszeiten in TivoliVredenburg in Utrecht. De jury roemde Reuss’ artistieke visie, die zich uitte in een „verfrissende” en „transparante” aanpak. „De grootste verdienste van deze uitvoering is de woordelijke verstaanbaarheid van de teksten door de zorgvuldige dictie van koor en solisten. Daarbij helpt ook dat de balans tussen koor en orkest optimaal is.”

De winnaar van de VSCD Klassieke Muziekprijs krijgt een tournee aangeboden langs de concertzalen van Nederland die aangesloten zijn bij het Grote Zalenoverleg van de VSCD. Ook genomineerd voor deze prijs waren Thomas’ Hamlet van OPERA2DAY en het New European Ensemble en Bachs Weihnachtsoratorium door de Nederlandse Bachvereniging onder leiding van Jos van Veldhoven.