Theresa May: Ierse grens is heet hangijzer in onderhandelingen

May: deal is nog binnen handbereik, patstelling over Ierse 'frustrerend'

Na een weekend waarin een Brexit-deal eerst bijna gedaan leek, maar op zondagmiddag weer niet, ging de Britse premier Theresa May maandagmiddag naar het Britse Lagerhuis om daar een laatste stand van zaken te geven. Volgens haar is een deal nog steeds binnen handbereik, maar hebben de onderhandelingen nog enkele weken nodig. Woensdagavond en donderdag komen de EU-leiders in Brussel bij elkaar, maar die hebben dan dus geen concreet voorstel om over te praten.

Een deal tussen Brussel en Londen is vooral afhankelijk van hoe Theresa May de hardliners in haar partij én haar gedoogpartner DUP tevreden kan stellen. Conservatieve Brexiteers als Boris Johnson en David Davis denken dat de premier teveel wil toegeven aan de EU. Gedoogpartner DUP, de Noord-Ierse Unionisten, wil op zijn beurt geen enkele oplossing steunen die zorgt voor een grens tussen Noord-Ierland en de rest van het Verenigd Koninkrijk, in de Ierse Zee.

De 'backstop'

Hangende punt in de onderhandelingen is de ‘backstop’, een mechanisme dat ervoor moet zorgen dat Noord-Ierland in de douane-unie blijft als er na de transitieperiode tot eind 2020 nog steeds geen oplossing is voor de Ierse grenskwestie. Dat voorkomt een harde grens met Ierland, maar zorgt er tegelijkertijd voor dat er een grens in de Ierse zee zou komen tussen Noord-Ierland en het Britse eiland. Voor zowel May als de DUP is een dergelijk opdelen van het koninkrijk onbespreekbaar, zeker omdat Brussel geen einddatum aan die regeling wil verbinden.

Het kabinet van May heeft daarom voorgesteld om het gehele Verenigd Koninkrijk in de douane-unie te houden, met een duidelijke einddatum, zodat de meest fanatieke Brexiteers zeker weten dat het land op een gegeven moment de EU zal verlaten. Daarna is er ook ruimte voor het sluiten van handelsverdragen met andere landen en blokken. Het is overigens de vraag of de Brexiteers met een dergelijke oplossing genoegen nemen. En voor Brussel geeft Mays versie van een ‘backstop’ dus blijkbaar ook niet voldoende garanties.

Labourleider Jeremy Corbyn reageerde vernietigend op Mays verhaal. Volgens hem was het weer groundhog day en is haar verhaal al tijden niet veranderd. Een goede oplossing wordt al te lang gegijzeld door de Conservatieve Partij, aldus Corbyn.

