Amerikaanse warenhuisketen Sears stevent af op faillissement

De Amerikaanse warenhuisketen Sears stevent af op een faillissement. Het bedrijf is maandag met een zogenoemde Chapter 11-procedure begonnen. Dit betekent dat de warenhuisketen een soort uitstel van betaling krijgt. Hiermee kan Sears schulden afbetalen, zonder dat het verplicht moet sluiten. De procedure wordt gezien als de laatste stap voor een faillissement.

Ook kondigde Sears aan nog eens 142 winkels te sluiten. In de afgelopen jaren heeft de keten al honderden winkels van de hand moeten doen. Het bedrijf maakte bovendien sinds 2011 geen winst meer. Uit juridische documenten die persbureau Reuters in handen heeft, blijkt dat Sears 11,3 miljard dollar (ruim 9,7 miljard euro) aan schulden heeft, tegenover 6,9 miljard dollar (bijna 6 miljard euro) aan activa. Het bedrijf speelde onder meer niet goed in op de veranderende (online) markt.

Amerikaanse V&D

Sears zelf spreekt van een reorganisatie. Het bedrijf hoopt dat de Chapter 11-procedure “het bedrijf en de banen van tienduizenden medewerkers zal redden”. Bij het bedrijf werken zo’n 89.000 mensen. Vijf jaar geleden waren dit er nog 246.000. Sears bestaat al sinds 1893 en kan gezien worden als de Amerikaanse variant van V&D.

Maandag maakte Sears ook bekend dat Edward Lampert afstand doet van zijn positie als bestuursvoorzitter. Hij blijft wel betrokken bij het bedrijf als voorzitter van de raad van commissarissen.