200 banen weg bij Sligro na afstoten EMTÉ

Bij groothandelaar Sligro verdwijnen komende tijd tweehonderd van de negenhonderd banen op het hoofdkantoor in Veghel. De reductie is het gevolg van de verkoop van de EMTÉ-supermarkten aan een consortium van Jumbo en Coop. De medewerkers die ontslagen zijn, zijn inmiddels op de hoogte gesteld.

De banen verdwijnen bedrijfsbreed, meldt een woordvoerder. Het gaat onder meer om de inkrimping van de HR-afdeling, die volgens het bedrijf groot was. Daarnaast verdwijnen er bijvoorbeeld banen op de onderhoudsafdeling. Er komen ook arbeidsplekken bij. Het bedrijf focust zich na het afstoten van de supermarkttak volledig op zogeheten foodservice en wil verder internationaliseren. Ook de IT-afdeling wordt uitgebreid. Per saldo verdwijnen er dus tweehonderd banen.

Het bedrijf kondigde eerder al aan dat het een reservering van 16 miljoen euro had genomen voor de afvloeiing van personeel. In maart van dit jaar liet Sligro weten dat er een akkoord is met het consortium. Met de overname is een bedrag van in totaal 410 miljoen euro gemoeid. EMTÉ is na de overname, die afgelopen zomer werd afgerond, in tweeën gesplitst: tweederde is naar Jumbo gegaan, ongeveer eenderde naar Coop.