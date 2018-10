Zwaar verlies voor CSU bij deelstaatverkiezingen in Beieren

De conservatieve Beierse partij CSU heeft deze zondag bij de deelstaatverkiezingen een zwaar verlies geleden. Volgens de eerste prognose heeft de partij 35,5 procent van de stemmen gekregen. Dat zou een historisch slecht resultaat zijn en meer dan tien procentpunt minder dan in 2013, toen de CSU nog 47,7 procent kreeg.

De verkiezingen zijn in heel Duitsland met grote spanning gevolgd, omdat de CSU coalitiepartner is in de landelijke regering van bondskanselier Merkel (CDU). Een aangeslagen CSU kan een ernstige risicofactor zijn voor de stabiliteit van de toch al wankele coalitie van CDU, CSU en SPD.

Ook de SPD leed een dramatisch verlies, en zou van 20,6 procent gekelderd zijn naar 9,5 procent.

Lees ook: Met Beieren gaat het uitstekend, toch brokkelt macht CSU snel af

De Groenen verdubbelen

De Groenen verdubbelden hun resultaat, van 8,6 naar 19 procent - waarmee de partij in grootte de tweede van Beieren zou zijn geworden. De AfD komt uit het niets op 11 procent, ongeveer zoveel als op basis van de peilingen werd verwacht.

De CSU heeft de afgelopen zeven decennia vrijwel steeds een absolute meerderheid gehad in het deelstaatparlement van Beieren, met slechts een onderbreking van enkele jaren, waarin ze een coalitieregering moest vormen.

In de landelijke politiek is de macht van de CSU, waarop alleen mensen in Beieren kunnen stemmen, gebaseerd op haar bijzondere brede steun in de grootste deelstaat van het land. Op basis daarvan kon ze zich opwerpen als vertegenwoordiger van heel Beieren. Dat is niet goed meer mogelijk als ze een gewone, grote partij is, die een coalitie met andere partijen moet vormen.

Lees ook: De vluchtelingen zijn weg uit Beieren, de angst niet

Neergang SPD

De Groenen profiteerden vooral van de neergang van de SPD. Het lijkt erop dat ze ook kiezers trokken die voor het eerst mochten stemmen, die uit andere deelstaten komen en voor het eerst in Beieren mochten stemmen, en ook kiezers die ontevreden zijn over de CSU. De Groenen profileren zich, niet alleen in Beieren maar ook in de rest van het land, steeds meer als een partij die pragmatisch kan zijn en tot regeren bereid is. In Baden-Württemberg zijn de Groenen de grootste partij, en regeren ze met de CDU onder een Groene minister-president.

De spanningen tussen CSU en CDU hebben de regering de afgelopen zes maanden twee keer aan de rand van een crisis gebracht. Peilingen gaven aan dat veel mensen in Beieren die van oudsher op de CSU stemmen, ontevreden waren over de harde confrontatiekoers die de partijleiding voer ten opzichte van bondskanselier Merkel.

Andere kiezers van de oude CSU-aanhang waren juist zo fel tegen de vluchtelingenpolitiek van Merkel en haar regering, dat ze overliepen naar de AfD. CSU-voorzitter Horst Seehofer (en minister van Binnenlandse Zaken) en de Beierse minister-president Markus Söder konden dat tij niet keren – ze hekelden Merkel en haar beleid wel, en pleitten voor een restrictiever beleid, maar bleven deel uitmaken van Merkels regering.

Op basis van de slechte peilingen voor de CSU begonnen Seehofer en Söder elkaar de afgelopen weken al de schuld te geven van het verwachte slechte resultaat.