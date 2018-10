Zeven gewonden bij eenzijdig auto-ongeluk in Putten

Bij een auto-ongeluk in het Gelderse Putten zijn zeven mensen gewond geraakt, van wie vijf ernstig. Alle inzittenden zaten in één stationwagon die tegen een boom klapte. Hoe zij er aan toe zijn, is nog onduidelijk. Ook over de toedracht van het ongeluk is nog niets bekend.

Het ongeluk gebeurde rond 05.20 uur, bij de inrit van een woning aan de provinciale weg N303. Er waren geen andere voertuigen bij betrokken. Er werd een groot aantal hulpverleners en een traumahelikopter ingezet. De brandweer heeft zeker één inzittende moeten bevrijden die bekneld was geraakt.

De gewonden komen alle zeven uit Polen. Het gaat om drie mannen en vier vrouwen. Ze zijn per ambulance overgebracht naar ziekenhuizen in de omgeving. Bij de vrouw die de auto bestuurde is bloed afgenomen om te onderzoeken of er alcohol in het spel was. Of de gewonden in levensgevaar zijn, kon de politie nog niet zeggen.

Verkeersveiligheid

Jaarlijks raken meer dan 20.000 mensen ernstig gewond op de Nederlandse wegen. Dat aantal neemt al jaren toe. Het aantal doden in het verkeer is in 2017 voor het eerst in lange tijd weer gedaald na jaren van stijging. In totaal kwamen 613 mensen om het leven, nog altijd meer dan in 2013 en 2014 toen 570 doden vielen.

In april maakte minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) bekend 25 miljoen euro uit te trekken voor de verbetering van de verkeersveiligheid op N-wegen. De provincies hebben daarvoor 75 miljoen euro extra vrijgemaakt. Bomen langs de weg zijn onderdeel van de plannen, zei ze in een interview met het AD. Obstakels langs de weg veroorzaken zo’n 30 procent van de dodelijke verkeersslachtoffers. Bovendien zijn ze relatief eenvoudig te verwijderen omdat daarvoor doorgaans het bestemmingsplan niet gewijzigd hoeft te worden. Bomen kunnen worden gekapt of er wordt een vangrail voor gezet.

De provincie Gelderland was al bezig met plannen voor groot onderhoud aan de N303, waar het ongeluk gebeurde. Daarbij zal waarschijnlijk ook een deel van de oude bomen langs de weg worden gekapt.