Vrachtauto vol migranten crasht in Turkije: minstens 22 doden

Bij een ongeval met een vrachtauto in het westen van Turkije zijn zeker 22 mensen om het leven gekomen en 13 gewond geraakt. Het voertuig was onderweg van Aydin naar de kustplaats Izmir toen het van de weg raakte en ongeveer twintig meter lager ondersteboven in een irrigatiekanaal belandde. Dat meldt staatspersbureau Anadolu.

Over de de nationaliteiten van de slachtoffers is nog niets bekend. Wel is duidelijk dat een zwangere vrouw en vier kinderen, onder wie twee baby’s, het ongeval niet hebben overleefd. De vrachtwagen vervoerde volgens het Franse persbureau AFP ook twee rubberboten.

De chauffeur, een 35-jarige Turk, kon wel levend uit het wrak worden gehaald. Hij heeft vanuit zijn ziekenhuisbed tegenover de politie verklaard dat hij moest uitwijken voor tegemoet komend voertuig, zo meldt het Turkse persbureau DHA. Hij zou volgens DHA niet beschikken over een rijbewijs voor het besturen van de bewuste ​​vrachtauto, die voor twee dagen zou zijn gehuurd.

Zeeroute naar Griekenland

De regio waar het ongeluk plaatsvond is onderdeel van een veelgebruikte route van migranten die vanuit het Midden-Oosten en Afrika in de richting van Europa reizen. Tijdens het hoogtepunt in 2015 passeerden meer dan een miljoen migranten het gebied via zee onderweg naar Griekenland.

Na de vluchtelingendeal van de Europese Unie en Turkije in maart 2016 daalden de aantallen drastisch. Toch zouden er volgens de Verenigde Naties dit jaar al ruim 24.000 migranten gebruik gemaakt hebben van de zeeroute van Turkije naar Griekenland. Daarbij kwamen ten minste 118 mensen om het leven.