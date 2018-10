Vliegtuigje raakt groep mensen in Duitsland, zeker drie doden

Vlak bij een vliegveld in de Duitse plaats Gersfeld is zondagmiddag een Cessna-vliegtuigje ingevlogen op een groep mensen. Daarbij zijn zeker drie doden en een nog onbekend aantal gewonden gevallen. Onder de dodelijke slachtoffers is een kind, zo bevestigt de Duitse politie tegenover het Duitse persbureau DPA.

Het ongeval gebeurde nadat het kleine vliegtuig een doorstart wilde maken na een mislukte landing. Het toestel maakte te weinig hoogte, ramde een hek en crashte vervolgens op de plek waar een groep mensen stond. Dat gebeurde op een flank van de berg Wasserkuppe. Het is onduidelijk of ook de inzittenden van het vliegtuigje (dodelijk) gewond zijn geraakt.

Gersfeld ligt in het oosten van de centraal gelegen Duitse deelstaat Hessen. De regio staat bekend om zijn natuurlandschap en skigebied Hessische Rhön, waar in de winterperiode veel families vakantie vieren. De Wasserkuppe is met een hoogte van 950 meter de hoogste berg in Hessen.