Saoedi-Arabië dreigt: bij sancties slaan wij harder terug

Saoedi-Arabië zegt eventuele sancties na de vermissing van de kritische journalist Jamal Khashoggi te gaan vergelden met zwaardere tegenacties. Dat stelt het ministerie van Buitenlandse Zaken in een verklaring die zondag op Twitter is gedeeld. Het land zegt vals beschuldigd te worden van de verdwijning van Khashoggi.

Het Saoedische dreigement is een reactie op de uitspraak van Donald Trump. De Amerikaanse president zei zaterdag dat “zware straf” volgt, als uit onderzoek blijkt dat de journalist vermoord is door Saoedische agenten. Daarop daalde de waarde van de Saoedische beurs zondag bijna 7 procentpunt.

Economie en veiligheid

Saoedi-Arabië benadrukt in de verklaring dat het land een belangrijke rol speelt voor de economie en veiligheid in de regio, en roept op deze niet te ondermijnen. “Het koninkrijk benadrukt de volledige verwerping van iedere bedreiging [...]. Of dit nu via economische sancties, politieke druk of het herhalen van valse beschuldigingen is”, staat in het bericht te lezen.

In augustus ondernam Saoedi-Arabië strenge represailles toen het ministerie van Buitenlandse Zaken van Canada in een tweet zei dat de oliestaat een aantal gearresteerde activisten moest vrijlaten. Daarop bevroor Saoedi-Arabië onder andere de handel tussen de twee landen stop, wees de Canadese ambassadeur het land uit en haalde Saoedische studenten uit Canada terug.

Jamal Khashoggi verdween meer dan een week geleden nadat hij het Saoedische consulaat in Istanbul binnenstapte. Zijn verloofde wachtte buiten, en heeft hem sindsdien niet meer gezien of van hem gehoord. De Turkse regering zegt audio- en videomateriaal te hebben waarop te zien en horen is hoe journalist Jamal Khashoggi wordt gemarteld en vermoord in het Saoedisch consulaat in Istanbul. De Saoedische overheid stelt ondertussen dat Khashoggi zelf het consulaat uit is gelopen, maar levert hiervoor geen ondersteunend bewijs.

‘Geloofwaardig onderzoek nodig’

Intussen hebben Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië opgeroepen tot een “geloofwaardig onderzoek” in de vermissingszaak. “Degenen die verantwoordelijk zijn voor het verdwijnen van Jamal Khashoggi moeten worden geïdentificeerd om ervoor te zorgen dat ze ter verantwoording worden geroepen”, schrijven de ministers van Buitenlandse Zaken van de drie landen in een gezamenlijke verklaring.

“Wij moedigen gezamenlijke Saudisch-Turkse inspanningen aan, en verwachten dat de Saudische regering een compleet gedetailleerd rapport levert. Wij hebben dit bericht rechtstreeks aan de Saudische autoriteiten overgebracht”, aldus buitenlandminister Jeremy Hunt van Groot-Brittannië, Jean-Yves Le Drian (Frankrijk) en Heiko Maas (Duitsland).