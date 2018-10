President Moon van Zuid-Korea: Kim Jong-un gaat echt ontwapenen

President Moon Jae-in van Zuid-Korea gelooft dat de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un echt zijn kernwapens gaat inleveren. Tijdens de gesprekken tussen beide leiders zou Kim overtuigend zijn overgekomen. “Dit jaar heb ik urenlang uitgebreid met Kim besproken. Deze ontmoetingen hebben me ervan overtuigd dat hij het strategische besluit heeft genomen om af te zien van zijn nucleaire wapens”, zei Moon tegen de Franse krant Le Figaro aan de vooravond van zijn bezoek aan de Franse president Emmanuel Macron.

Mocht Noord-Korea daadwerkelijk zijn kernwapens inleveren, zou het land daarvoor beloond moeten worden, voegde Moon daar aan toe. De Zuid-Koreaanse president sprak de Noord-Koreaanse leider dit jaar driemaal en daarbij was Kim “oprecht, kalm en beleefd” en voelde hij zich “gefrustreerd door het voortdurende wantrouwen van de internationale gemeenschap”, aldus Moon. “We moeten Kim Jong-un verzekeren dat hij de juiste beslissing heeft genomen en we moeten hem vergezellen in zijn wens van een duurzame en solide vrede”

Afspraken niet nagekomen

Noord-Korea beloofde in verleden meermaals een einde te maken aan zijn kernwapenprogramma, maar kwam vervolgens de afspraken niet na. Sinds de top tussen de Amerikaanse president Trump en Kim afgelopen juni in Singapore lopen de onderhandelingen over denuclearisering moeilijk. Een bezoek van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo aan Noord-Korea eind augustus werd afgezegd omdat er volgens Trump niet genoeg vooruitgang geboekt was.

Dat beeld wordt bevestigd door experts van de Verenigde Naties en de Amerikaanse inlichtingendiensten. Beiden constateerden dat Noord-Korea niet gestopt is met zijn nucleaire programma’s en nog steeds raketten bouwt. Bovendien zien deskundigen de kernwapens en raketten als cruciaal voor de overlevingsstrategie van de Noord-Koreaanse dictatuur. Daarom achten zij het vrijwel uitgesloten dat Kim daadwerkelijk nucleair zal ontwapenen.

VS eist openheid

Reden voor de Verenigde Staten om concrete eisen te stellen aan Noord-Korea. Zo eisen de Amerikanen dat het regime van Kim Jong-un totale openheid geeft bij zijn nucleaire raketfaciliteiten, voordat het verder wil onderhandelen meet Noord-Korea. Kim streeft daarbij naar een versoepeling van de internationale sancties tegen Noord-Korea.

Ook een officieel einde aan de Koreaanse oorlog, die begon in 1950, ligt op de onderhandelingstafel. Moon: “Een einde verklaren aan de oorlog in Korea zou een begin zijn van het oprichten van een regime van vrede.”