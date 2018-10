Noodweer in Portugal door tropische storm Leslie

De orkaan Leslie, die zaterdagavond licht is verzwakt tot een tropische storm, heeft dit weekeinde noodweer veroorzaakt in Portugal en Spanje. De westkust van het Iberische schiereiland wordt geteisterd door zware regenval, harde wind en gevaarlijke golven, meldt persbureau AP.

De Portugese meteorologische dienst heeft ‘code rood’ waarschuwingen afgegeven, het hoogste waarschuwingsniveau, wegens harde wind en gevaarlijke omstandigheden aan de kust in dertien van de achttien districten van het land, waaronder Lissabon.

Windsnelheden bedroegen 110 kilometer per uur toen de tropische storm de westkust van Portugal naderde, verklaarde het National Hurricane Center in het Amerikaanse Miami. Een vertegenwoordiger van de Nationale Beschermingsdienst van Portugal waarschuwde dat mensen “koste wat kost moeten vermijden op straat te lopen”.

Noodhulpdiensten in Spanje hebben gewaarschuwd voor mogelijke overstromingen en harde wind. Ook Madeira, de Azoren en de Canarische eilanden hebben te maken met extreme weersomstandigheden.

Leslie is een uitzonderlijke storm: orkanen die huishouden aan de Amerikaanse kant van de Atlantische Oceaan teisteren zelden Europa. Voorspeld wordt dat de storm zondagavond of maandag in kracht zal afnemen.