Nepal blokkeert 25.000 pornosites in strijd tegen seksueel geweld

De Nepalese overheid heeft 25.000 pornowebsites geblokkeerd voor lokale internetgebruikers, meldt persbureau AP zondag. De maatregel is onderdeel van een nieuwe overheidsaanpak die seksueel geweld moet voorkomen.

In de afgelopen vijf jaar is het aantal verkrachtingszaken in Nepal 60 procent toegenomen, meldt The New York Times. De katalysator van de nieuwe aanpak was de verkrachting en moord van een dertienjarig meisje in het westen van Nepal, afgelopen juli. Bij de demonstraties na het incident vielen doden en gewonden.

Het probleem is nog geenszins onder controle. Zaterdag werd er opnieuw een tienjarig meisje vermoord en verkracht. Volgens mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch worden dagelijks drie verkrachtingen gemeld in Nepal. Het aantal daadwerkelijke misdrijven ligt vermoedelijk hoger.

Eerder pornoverbod

In 2011 voerde Nepal ook al een pornoverbod in. Toen slaagde het niet omdat er te weinig op werd toegezien door de autoriteiten. Desondanks is het plan nu opnieuw afgestoft en zijn er strengere straffen verbonden aan het overtreden. Nepalese internetproviders hebben wel gezegd dat het onmogelijk wordt álle pornosites te identificeren en blokkeren.

Er zijn wereldwijd meerdere overheden die sekswebsites verbieden voor hun bevolking. Zo gelden er in China en Midden-Oosterse landen zoals Dubai, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten een verbod. Groot-Brittannië haalde in 2013 het nieuws vanwege een mogelijk pornoverbod om jonge internetgebruikers te beschermen. Het plan is inmiddels afgezwakt naar een verplichte leeftijdscontrole voor toegang tot de website.