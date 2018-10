Minister van Defensie: cyberoorlog met Rusland

Is Nederland verwikkeld in een cyberoorlog met Rusland? „Ja, dat is het wel”, zei minister van Defensie Ank Bijleveld zondagmorgen in het tv-programma WNL op Zondag. Het waren opmerkelijke woorden voor een minister van Defensie, die verder zei dat Russische hackoperaties in westerse landen “echt niet getolereerd moeten worden”.

Bijleveld sprak over de gevolgen van de poging van de Russische militaire inlichtingendienst om in april van dit jaar in te breken bij de OPCW in Den Haag. De minister maakte begin deze maand bekend dat de Nederlandse MIVD deze Russische operatie met succes wist te verstoren. Bijleveld zei bij WNL dat het verijdelen van de hack „laat zien dat de aard van oorlogsvoering heel erg is veranderd”. In Nederland zijn we daar soms nog wat naïef over, zei Bijleveld.

Een woordvoerder van Bijleveld snapt dat er wordt opgekeken als de Defensieminister over oorlog spreekt. „Het is niet zo dat Nederland nu vanaf vandaag officieel de oorlog heeft verklaard aan Rusland, het was meer in figuurlijke zin bedoeld. Maar de minister heeft willen waarschuwen voor een nieuwe manier van oorlog voeren die echt gevaarlijk is.”

Bijleveld benadrukte dat het kabinet investeert in de inlichtingendiensten om Nederland beter tegen hackpogingen vanuit het buitenland te beschermen. Ze zei ook dat Nederlandse cybercommando’s sinds deze zomer bij NAVO-operaties kunnen worden ingezet. Voorheen mochten deze cybercommando’s alleen de eigen systemen beschermen, maar vanaf nu mogen ze ook „offensief dingen doen als het nodig is”, aldus Bijleveld. Wat dat precies inhoudt kan haar woordvoerder vanwege het geheime karakter niet zeggen.