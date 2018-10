Migranten die welkom waren in het Italiaanse Riace moeten naar azc’s

De Italiaanse regering heeft zaterdag opdracht gegeven de migranten die in het dorp Riace wonen over te brengen naar asielzoekerscentra, meldt persbureau AFP. De plaats in het zuiden van het land biedt migranten al jaren werk, een huis en een opleiding om de vergrijzing tegen te gaan, maar schendt daarbij volgens de populistische regering van premier Giuseppe Conte de wet. De burgemeester van Riace heeft al bijna twee weken huisarrest.

De manier waarop Riace sinds het jaar 2000 omgaat met migranten is veel mensen in positieve zin opgevallen. Niet alleen de asielzoekers zijn ermee geholpen, ook de economie van het dorp heeft er baat bij gehad. Toch heeft de regering in Rome grote moeite met de aanpak. Er loopt een onderzoek naar fraude met overheidsgelden. Zo zouden schijnhuwelijken georganiseerd worden en illegale papieren worden verstrekt. ,,Wie fout zit moet boeten”, twitterde minister Matteo Salvini (Binnenlandse Zaken, Lega) zaterdagavond.

‘Immigratiebusiness’

Burgemeester Domenico Lucano van Riace werd bijna twee weken geleden gearresteerd en onder huisarrest geplaatst. Het blad Fortune zette hem in 2016 nog op plaats veertig in een lijst van de sterkste leiders ter wereld. Zijn manier van omgaan met vluchtelingen, waar hij al mee begon toen hij nog leraar was op een school, heeft volgens het blad ook beleidsmakers buiten Italië geïnspireerd de Europese immigratieproblematiek aan te pakken.

Salvini heeft grote moeite met de aanpak van Lucano, die volgens hem alleen een “vals goed geweten” oplevert en een Italië dat “volstroomt met immigranten”, aldus AFP. De Vijfsterrenbeweging, lid van de coalitie, toonde zich eerder al verheugd met het onderzoek naar de burgemeester die het alleen zou doen om het overheidsgeld. De Italiaanse regering zou nu “de oorlog” verklaard hebben aan “de immigratiebusiness”.

De migranten in Riace worden vanaf komende week overgeplaatst naar asielzoekerscentra elders in het land.