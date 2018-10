‘Een expeditie kost al snel 10.000 euro’

IN

‘Drie jaar geleden kochten mijn vriend en ik voor 4.500 euro een tiny house van twintig vierkante meter. Omdat het duurzaam is, maar vooral erg goedkoop. We wonen honderd procent zelfvoorzienend. Stroom komt via de zonnepanelen en grond- en regenwater gebruiken we gefilterd. Binnen staat een houtkachel voor de warmte. We hebben een moestuin van 125 vierkante meter, meer dan de helt van onze groente en fruit kom uit eigen tuin. We verbouwen van alles: aardbeien, boerenkool, koolrabi’s.

„Mijn vriend en ik zijn ijsklimmers. Ik ben geïntrigeerd door de complexiteit van de beweging en de kracht van klimmen. Het is niet: linkerhand, rechtervoet omhoog, maar je hele lichaam inzetten om een bepaalde beweging uit te voeren. Elke spier die je inspant telt mee.

„Soms ben ik wel maanden weg, op expeditie naar Alaska of de Himalaya. Ook doe ik mee aan internationale wedstrijden. Doordat ik vijf dagen per week vijf uur per dag train kan ik geen fulltime baan nemen. Ik ben kliminstructeur op de Euromast, werk voor een bedrijf in buitensportmaterialen, geef lezingen en advies over werken op hoogte.

„Ze zeggen dat geld niet gelukkig maakt, maar tot op zekere mate doet het dat wel. Twee jaar terug had ik een moeilijk jaar met weinig opdrachten. Nu begint het gelukkig weer te lopen, maar in die tijd kon ik nauwelijks de zorgverzekering betalen.”

Inkomen: 275 euro netto (soms meer, soms minder) Gezamenlijke vaste lasten: woonlasten (81,75 euro, o.a. pacht van de grond), verzekeringen (155,63 euro), boodschappen (180 euro), auto (100 euro), sport – lidmaatschap, reizen, deelname wedstrijden (600 euro), kleding (20 euro), onderhoud en verbetering huis (40 euro) Voor eigen rekening: huisdieren, twee teckels (120 euro) Sparen: niet Laatste grote aankoop: camera op Marktplaats voor vriend Dennis, 85 euro

UIT

‘Of ik sober leef? Dat valt eigenlijk wel mee. Wat mij een sober leven lijkt is elke dag om zes uur opstaan, een urenlange file, de hele dag op kantoor werken om te eindigen met tv kijken of fitness.

„Ons hele leven draait om klimmen, en dat is duur. Een expeditie kost al snel 10.000 euro. Na het klimseizoen in de winter staan we rood in de lente. In de zomer en herfst sparen we. Jaarlijks krijgen we zo’n 3.500 euro sponsorgeld.

„Mijn vriend en ik betalen veel dingen samen, zoals de uitgaven aan ons huisje en eten. Gemiddeld betaalt hij meer, omdat zijn inkomen hoger is, de verhouding is ongeveer één tot drie. Naast de moestuin ga ik voor eten naar de supermarkt, ik kijk naar de aanbiedingen.”

„Een tijdje aten we vegetarisch omdat het goedkoop was, maar zelfs met supplementen kregen we niet genoeg proteïnen binnen. Het liefste eet ik wild, zoals gans, haas of zwijn. Via de site van de Nederlandse jagersvereniging kun je locaties vinden om dat te kopen. Sommige zaken betaal ik met DAM, de alternatieve Rotterdamse munt. Geld, zoals de euro, is ook maar een systeem. Met DAM koop ik lokale groenten, wijn of de toegang tot een congres.

„Door te wonen in een tiny house ga je terug naar de essentie: wat is écht belangrijk voor je? Het is een stuk verantwoordelijker om zo te wonen dan in een veel te groot huis waar je materialen verspilt.”